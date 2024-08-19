Volvo, şarj edilebilir hibritle büyüyecek
İsveçli marka Volvo elektrikli otomobillerdeki yükselişini şarj edilebilir hibritle perçinleyecek. Türkiye’nin otomotiv sektörü “beyin” transferlerinden Alican Emiroğlu, Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü görevinin ardından Volvo Car Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.
Özellikle SUV segmentindeki yükselişle parlayan Volvo, premium plug-in hibrit satışlarında %62’lik bir pazar payı ile bu motor tipinde en çok satan marka oldu.
Geçtiğimiz yılı rekorla kapatan Volvo Türkiye’nin 11 bin 646 adetlik satışla önemli bir başarıya imza attığının altını çizen Emiroğlu, “Bu başarıyı 2024 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz. 2024 yılında ilk 7 ayda 7 bin 614 adet satış gerçekleştirerek, geçen yıla kıyasla sunulan segment payımızı %16,10’dan %19,8’e çıkardık. Toplam binek pazarında ise geçen yıl %1,2 pazar payını artırarak, 2024 ilk 7 ayda %1,42 ile rekor bir pazar payına ulaştık” dedi.
Globalde de büyüyor
İsveçli marka, 2024 yılının ilk 7 ayında 2023’e oranla yüzde 13’lük bir büyüme elde ederken, tüm satışların yüzde 45’inin şarj edilebilir hibrit oluşu yeni yönü de gösteriyor. Globalde tamamen elektrikli satış adetleri önceki yıla göre %62’lik bir artış ile 104 bin 890 adede ulaştı. Türkiye’de premium segmentte hem SUV hem de PHEV satışlarında lider olan Volvo, yeni yatırımlarla bu liderliğini belki sürdüremeyecek ama sınıfının öncüsü olmaya devam edecek.
XC90 ve XC60’da plug-in hibrit ve elektrikli satışları %40 oranına gelen marka, müşterilerine dijitalleşme imkânı da sunuyor. Satış sonrası deneyimi yüksek olan Emiroğlu, servis ve kalite anlayışına verdikleri önemi artıracaklarının da vurguluyor. Volvo Cars bağlantılı uygulamalarının hayatı kolaylaştırdığına dile getiren Emiroğlu, “Premium segmentte bu çözümü sunan ilk markayız, müşterilerimiz de bundan çok mutlu” dedi.
EX30 seneye EX90 başka bahara
Geçtiğimiz yıl Ocean Race’te tanışma imkânı bulduğum ve Volvo markasının herkese ulaşmasına vesile olacak modeli EX30 için de çözüm Belçika’dan geldi. Nispeten uygun fiyatı, yeni elektrikli altyapısı, sürdürülebilir çözümleriyle Volvo markasına büyük katkı sağlayacak olan model, gelecek sene Belçika fabrikasında üretilip Türkiye’de de caddelerde yerini alacak. EX30’dan çok umutlu olduklarını söyleyen Emiroğlu’na EX90’ı da sordum.
Şimdilik çok istemelerine karşın EX90 ile alakalı bir gelişmenin olmadığını fakat, modeli “her an getirebiliriz” şeklinde hazırlandıklarını söyleyen Emiroğlu, oldukça yaşlanan XC90 için ise “Zamansız bir tasarım, hala seveni çok ve lider, yenilenmesi için biraz süre var” diye konuştu. Otomobil severler, bir önceki XC90’ın da değişimi için 10 yıldan fazla beklemişlerdi. Emiroğlu, bu yıl, daralması öngörülen pazarda geçen yılki pazar paylarını yükseltmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.