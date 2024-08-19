Volvo, şarj edilebilir hibritle büyüyecek

Özellikle SUV segmen­tindeki yükselişle parlayan Volvo, pre­mium plug-in hibrit satışla­rında %62’lik bir pazar pa­yı ile bu motor tipinde en çok satan marka oldu.

Geçtiği­miz yılı rekorla kapatan Volvo Türkiye’nin 11 bin 646 adet­lik satışla önemli bir başarı­ya imza attığının altını çizen Emiroğlu, “Bu başarıyı 2024 yılında da sürdürmeyi hedef­liyoruz. 2024 yılında ilk 7 ay­da 7 bin 614 adet satış gerçek­leştirerek, geçen yıla kıyas­la sunulan segment payımızı %16,10’dan %19,8’e çıkardık. Toplam binek pazarında ise geçen yıl %1,2 pazar payı­nı artırarak, 2024 ilk 7 ayda %1,42 ile rekor bir pazar payı­na ulaştık” dedi.

Globalde de büyüyor

İsveçli marka, 2024 yılı­nın ilk 7 ayında 2023’e oran­la yüzde 13’lük bir büyüme elde ederken, tüm satışların yüzde 45’inin şarj edilebi­lir hibrit oluşu yeni yönü de gösteriyor. Globalde tama­men elektrikli satış adetleri önceki yıla göre %62’lik bir artış ile 104 bin 890 adede ulaştı. Türkiye’de premium segmentte hem SUV hem de PHEV satışlarında lider olan Volvo, yeni yatırımlarla bu li­derliğini belki sürdüremeye­cek ama sınıfının öncüsü ol­maya devam edecek.

XC90 ve XC60’da plug-in hibrit ve elektrikli satışları %40 ora­nına gelen marka, müşteri­lerine dijitalleşme imkâ­nı da sunuyor. Satış sonrası deneyimi yüksek olan Emi­roğlu, servis ve kalite anla­yışına verdikleri önemi artı­racaklarının da vurguluyor. Volvo Cars bağlantılı uygula­malarının hayatı kolaylaştır­dığına dile getiren Emiroğ­lu, “Premium segmentte bu çözümü sunan ilk markayız, müşterilerimiz de bundan çok mutlu” dedi.

EX30 seneye EX90 başka bahara

Geçtiğimiz yıl Ocean Race’te tanışma imkânı bulduğum ve Volvo markasının herkese ulaşmasına vesile olacak modeli EX30 için de çözüm Belçika’dan geldi. Nispeten uygun fiyatı, yeni elektrikli altyapısı, sürdürülebilir çözümleriyle Volvo markasına büyük katkı sağlayacak olan model, gelecek sene Belçika fabrikasında üretilip Türkiye’de de caddelerde yerini alacak. EX30’dan çok umutlu olduklarını söyleyen Emiroğlu’na EX90’ı da sordum.

Şimdilik çok istemelerine karşın EX90 ile alakalı bir gelişmenin olmadığını fakat, modeli “her an getirebiliriz” şeklinde hazırlandıklarını söyleyen Emiroğlu, oldukça yaşlanan XC90 için ise “Zamansız bir tasarım, hala seveni çok ve lider, yenilenmesi için biraz süre var” diye konuştu. Otomobil severler, bir önceki XC90’ın da değişimi için 10 yıldan fazla beklemişlerdi. Emiroğlu, bu yıl, daralması öngörülen pazarda geçen yılki pazar paylarını yükseltmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.