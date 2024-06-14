Volvo’nun bataryaları bir Türk’e emanet: Uğur Mart

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, İsveçli otomobil devi Volvo’nun elektrikli otomobillerindeki bataryaların gelişimini bir Türk’e emanet ettiğini yazdı.

Haberi X (Twitter) hesabından duyuran Özpeynirci, “İsveçli Volvo'nun tüm elektrikli otomobillerindeki bataryaların gelişimini markanın Göteburg merkezinde Uğur Mart liderliğindeki ekip yapıyor” ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Malzeme Mühendisliği mezunu olan Uğur Mart, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ), doktorasını Japonya'da materyal kimyası üzerine Tohoku Üniversitesi'nde tamamladı.. İngiltere Southampton Üniversitesi'nde beş yıl akademisyenlik yapan Mart, son 2.5 yıldır Volvo'da çalışıyor.

Uğur Mart'ın Volvo'daki görevi nedir?

Uğur Mart, LinkedIn hesabında Volvo’da sorumluluğunu şöyle tanımladı:

Hücre, modül ve paket formlarında elektrikli araç batarya testleri için Batarya Laboratuvarı'nın işletilmesinin teknik sorumluluğu…

Ekiplere teknik açıdan liderlik etmek ve sistemler, işlevler, arayüzler ile ilgili teknik tercihleri sağlamak…

Batarya test operasyonlarının teslimatlarını sağlamak üzere kapasite ve yetenekleri güvence altına almak için uzun vadeli stratejilerin tanımlanması ve gerçekleştirilmesi…