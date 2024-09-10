Volvo'nun yeni elektrikli SUV'u EX90'ı dünyaya bir Türk tanıttı: Hande Ergitürk
Volvo’nun elektrikli modeli EX90’ın ürün müdürü Hande Ergitürk ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen küresel lansmanda dünya basınının karşısına geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu olan ve 12 yıldır Volvo’nun Göteborg tesisinde çalışan Ergitürk’ün etkinlik sırasında giydiği kıyafet gündem yarattı. Haberi duyuran deneyimli otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Ergitürk’ün kıyafetine yönelik yorumlara tepki gösterdi.
Çinli Geely’nin sahibi olduğu İsveçli merkezli otomotiv devi Volvo, markanın elektrikli SUV modeli EX90’ı ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde tanıttı.
Global lansmanda dünya basınının karşısına geçen isim ise bir Türk’tü. EX90’ın ürün lideri Hande Ergitürk.
Hande Ergitürk, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden otomotiv mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Hande Ergitürk’ün EX90 lansmanında sunum yapmasını “gurur verici” olarak tanımladı.
X (Twitter) hesabından haberi duyuran Özpenirci’nin mesajının altında Ergitürk’ün kıyafetlerine yönelik anlamsız yorumlar geldi.
“Volvo'da özellikle üst düzey pozisyonlarda görev yapan Türklerin artması gerçekten dikkat çekici” ifadesiyle haberi aktaran Özpeynirci, gelen yorumlara ise şöyle tepki gösterdi:
* Hande Hanım'ın başarısı yerine kıyafetine odaklanmak bize özgü bir şey olmalı. Gerçekten üzücü.
* Volvo'nun amiral gemisini yapıyorsunuz, biz ise ne konuşuyoruz. Hem de kıyafet Hande Hanım'ın değil kurumsal tercihken.
Öte yandan yeni Volvo XC90 ve elektrikli kardeşi EX90’ın 2025'ye Türkiye’de satışa sunulması hedefleniyor.
Büyük gurur‼️— Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) September 9, 2024
Volvo'nun hem güvenlik hem teknoloji olarak yeni dönemini temsil eden elektrikli modeli EX90'ın ürün lideri Hande Ergitürk.
Ergitürk, yeni modelin Los Angeles'ta gerçekleşen global lansmanında dünya basınına sunum yapıyor. Gurur verici 👏
İTÜ mezunu Ergitürk, 12… pic.twitter.com/ORx1L42FkR