XPO’dan 100 adet elektrikli Renault Trucks yatırımı

XPO, bugüne kadar 65 elektrikli kamyon siparişini tamamladı ve 100 adet kamyonun tamamı, 2024'e kadar teslim edilecek. 16 ve 19 tonluk bu araçlar, Fransa'da paletli dağıtımda lider olan XPO’nun 28 tesisinde paletli yüklerin parsiyel olarak taşınması için görev alacak.

XPO, 2030 yılına kadar teslimatlarının yaklaşık yüzde 25’ini elektrikli araçlarla gerçekleştirmeyi ve CO2 emisyonlarını 26.000 tonun üzerinde azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Renault Trucks ile yaptığı anlaşmayla, müşterilerinin dekarbanizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, şehir içi dağıtım alanında gelecekteki düzenlemeleri öngörerek filosunu geliştiriyor. XPO, ayrıca Fransa'daki sera gazı yayılımını 2019 verilerine göre 2030 yılına kadar en az yüzde 25 azaltmayı hedefliyor.

Ekonomik olarak da avantajlar sunan Renault Trucks E-Tech kamyonlar, 18 ila 21 paletlik bir yükleme kapasitesine ve 185 kW'lık bir motor donanımına sahip. Tek şarjla 250 km'ye kadar menzil kat edebilen her kamyon, dizel yakıtlı kamyonlara göre CO2 salınımını yılda tahmini 45,7 ton azaltıyor. Araçlar, CO2 yayımı olmadan çalışarak gürültü ve koku kirliliğini önemli ölçüde önlüyor. Bu da onları yoğun ve sıkışık şehir içi güzergahlardaki teslimatlar için çok uygun çözüm haline getiriyor. Ayrıca daha az ince parçacık yayıyorlar ve daha sarsıntısız çalışarak sürücü yorgunluğunu azaltıyorlar. Her kamyon, arttırılmış güvenlik için kör noktaları azaltan 360° kamera ile donatılıyor.

80'den fazla elektrikli şarj noktası

XPO Logistics Fransa Genel Müdürü Bruno Kloeckner, açıklamasında; "Şehir içi teslimatlar için ilk Renault Trucks elektrikli kamyonu test ederken çok olumlu bir deneyim yaşadık. Tam elektrikli 100 adet kamyon siparişimiz hem XPO hem de Renault için Fransa'da çok önemli bir anlaşma. Ayrıca tesislerimizi 80'den fazla elektrikli şarj noktasıyla donatmak için büyük bir yatırım yaptık. Bu taahhütler, daha sürdürülebilir karayolu taşımacılığına doğru ilerleme kararlılığımızı gösteriyor ve müşterilerimizi tedarik zinciri faaliyetlerini dekarbanizasyon konusunda destekliyor” diye belirtti.

Renault Trucks Fransa Genel Müdürü Christophe Martin ise; "Fransa'daki en büyük Renault Trucks elektrikli kamyon teslimatını gerçekleştirerek XPO'nun enerji geçişine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. XPO ile uzun yıllar boyunca güven üzerine inşa edilen iş birliğimiz, kilometre taşı niteliğindeki bu anlaşmaya giden en önemli etkenlerden biri. Renault Trucks, Fransa pazarında bir sürdürülebilirlik lideri ve bu nedenle, sürdürülebilir nakliyeye giden yolda öncülük etmek gibi bir görevimiz bulunuyor" şeklinde açıkladı.