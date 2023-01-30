Yatırımlarını genişleten Petlas'tan TOGG talebi!

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, sürdürülebilir büyüme anlayışının parçası olarak 2023’te yatırım hamlesini sürdürme kararı aldı.

Bu yıl 360 milyon dolarlık fabrika yatırımını gündemine alan şirket, üretimini 100 bin ton artırarak 340 bin tona çıkaracak. Şirket, yeni fabrikanın yanı sıra enerji, bina, tesis ve ekipmanlara yönelik toplam 60 milyon dolarlık bir yatırım daha planlıyor.

Petlas, ihracat ağına yeni pazarlar ekleyecek

Petlas, ihracat ağına Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana, Arjantin, Şili, Brezilya, Mısır, Cezayir gibi yeni pazarlar da ekleyecek. Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Myanmar gibi bazı pazarlara prestij için gireceğiz” dedi. Yeni fabrikada tek otomobil lastiği olacak 2022’yi ciro bazında bir önceki yıla göre yüzde 124’lük artışla, 13 milyar 369 milyon lirayla kapattıklarını açıklayan Yalnız, yeni fabrika yatırımı için harekete geçtiklerini, yılın ikinci yarısında başlayacaklarını kaydetti.

Bin 800 kişiye daha iş imkanı

2025’in ilk yarısında ilk ürünü almayı amaçladıklarını aktaran Yalnız 2027’de de tamamen bitirme hedefleri olduğunu aktardı. Yalnız, yeni tesiste yıllık 10 milyon adet otomobil lastiği üretileceği ve tamamının ihraç edileceği bilgisini verdi. Bugün 4 bin 850 kişiyi istihdam ettiklerine işaret eden Yalnız, yeni tesisle birlikte bin 800 kişiye daha iş imkanı sağlanacağını açıkladı. Yalnız, “Avrupa’nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikası olma pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz.

47 milyon dolarlık yatırım yaptık

Bu planlı yatırımlarımızla çevre coğrafyamızda en büyük üretici konumumuzu uzun yıllar sürdüreceğiz” dedi. 2022’de de 47 milyon dolarlık yatırım yaptıklarına işaret eden Hakan Yalnız, “17 yılda 630 milyon dolar düzeyinde yatırım gerçekleştirdik.

Yalnızca geçen yıl 47 milyon dolarlık yatırım yaptık. Uçak sanayi ile ilgili test makineleri ve yeni üretim makinelerine yatırım yaptık. Bu yıl için ise enerji, bina, tesis ve ekipman yatırımlarını kapsayan 60 milyon dolarlık daha yatırım hedefimiz var. Sadece enerji için öngördüğümüz yatırım 19 milyon dolar” diye konuştu.

Hedef 400 milyon dolar

GES yatırımının yanı sıra 40 milyon dolarlık yatırımla akışkan yataklı kazan ve turbo şarjlı buhar türbinini devreye alacaklarını açıklayan Yalnız, “GES’le birlikte toplam enerji tüketimimizin yüzde 60'ını kendimiz üretmeyi planlıyoruz” dedi.

Hedef; 400 milyon dolar 2022’yi hem ihracatta hem de iç pazarda başarılı olarak değerlendiren Yalnız, şöyle devam etti: “2022 yıl sonu itibarıyla cirosal olarak yüzde 124’lük artışla 13 milyar 369 milyon lira gelir elde ettik.

Yurt içi satışımız yüzde 135 artış gösterdi

Yurt içi satışımız yüzde 135, yurt dışı satışımız ise yüzde 111 oranında artış gösterdi. İhracatımızın ciro içindeki payı 364 milyon dolar.

Bu yılki ihracat hedefimiz 400 milyon dolar.” 2022 ihracatlarını yüzde 42 Avrupa, yüzde 32 Asya, yüzde 13 Kuzey Amerika, yüzde 6 Güney Amerika, yüzde 6 Afrika ve Avustralya’ya olarak sıralayan Yalnız, “Asya ve Afrika’da hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak istiyoruz. Arjantin, Şili, Brezilya gibi Güney Amerika ülkeleri ile Mısır, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde de pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz dedi.

Yerli otomobilde olmak istiyoruz

Savunma sanayiine uçak lastiği ürettiklerini de açıklayan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Askeri alanda İHA, SİHA, Hür Kuş, Kızıl Elma gibi projelerde biz varız. Test merkezimiz dahil yüzde 100 yerli bir firmayız. O nedenle yerli otomobilin lastiklerinde de olmak istiyoruz. Görüşmelerimizi yaptık. Yerli ve milli her türlü çalışmaya açığız” dedi.