Yedek parça sektöründe 20 milyar dolarlık hedef

Araç yedek parça ve satış sonrası sektöründe 52 yıldır faaliyet gösteren Motor Aşin'in CEO’su Saim Aşçı, sektöre dair değerlendirmelerde bulundu.

“Operasyonel süreçlerimizi hızlı bir şekilde kurgulayarak Rusya’ya uygulanan ambargonun etkisiyle ihracatımızı yüzde 20 artırdık. 15 bin çeşit, 1,5 milyon yedek parçayla 70’ten fazla ülkede satış yaparak ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlamış olduk” diyen Aşçı, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinde önemli kazanımlar edinildiğini söyledi.

İhracatı iki katına çıkarmanın yolu

Türkiye’nin yedek parça ve tedarik pazarında yaklaşık 10 milyar dolar seviyesindeki ihracatını iki katına çıkarabileceğini söyleyen Aşçı, lojistik operasyonların ve ürün çeşitliliğiyle bulunabilirliğin artırılması çağrısında bulundu.