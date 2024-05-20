Yeni Countryman ve BMW X2 yollara çıkıyor

Yeni BMW X2 3 milyon 364 bin 200 TL’den başlayan azami liste satış fiyatlarıyla ve Yeni MINI Countryman ise 2 milyon 658 bin 984 TL’den listede yer alsa da MINI tarafında bayi marjı ve indirimiyle birlikte yüzde 10 vergi dilimine giren bir elektrikli Countryman fırsatı da ortaya çıktı. Sınırlı sayıdaki bu Countyman yaklaşık 1.9 milyon TL’lik fiyatla satılacak.

1984 yılında kurulan Borusan Otomotiv’İn de 40. yaşını kutlayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ortaklık neticesinde ve yalnızca BMW Türkiye distribütörlüğü ile başlayan yolculukta bugün Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında 5 otomotiv markası, 25 Yetkili Satıcı, 46 Yetkili Servis ve 7 ayrı grup şirketi olduğunu belirten Tiftik, “Bu 40 yılda yaklaşık 420 bin yeni otomobil ve motosikleti sahipleriyle buluştururken, yaklaşık 17 bin 650 araç kiralaması gerçekleştirdik.

Diğer taraftan motor sporları tarafındaki girişimlerimiz BOM ve BOM Karting takımlarımız ile yerel ve uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını taşıma gururunu elde derken, ekiplerimiz antrenman ve yarışlarda yaklaşık 62 bin 300 kilometre kat ettiler. dedi.

X2 büyüdü

Selefine oranla, gelişen,- yenilenen ve büyüyen BMW X2’de 170 HP’lik benzinli ve 204 HP’lik elektrikli motor alternatifleri bulunuyor. Otomobil, ilk jenerasyona göre 194 mm daha uzun, 21 mm daha geniş ve 64 mm daha yüksek ölçüleriyle dikkat çekiyor.

Önden çekişli aktarma 7 kademeli çift kavramalı şanzımanla birlikte WLTP normlarına göre 6-6,5 lt / 100 km yakıt tüketimi sunuyor. Elektrikli versiyonda ise menzil 478 km. Yeni BMW iX2 eDrive20 130 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.

Opsiyonel olarak sunulan AC Charging Professional donanımı ile AC akımda 22 kW şarj hızı desteği sunan Yeni BMW iX2 eDrive20, bataryaların %0-100 yaklaşık 3 saat 45 dakika sürüyor. MINI tarafındaysa işler benzer fakat şaşırtıcı bir iç mekan var. Arka koltuklar derin, geniş ve eğimli. 360 derece kamera sistemi de özellikle park anında işe yarıyor. Dar sokaklarda son 50 metreyi hafızaya alan park destek sistemi büyük yardımcı.

Bir önceki nesline göre 6 cm daha yüksek ve 13 cm daha uzun gövde boyutlarına sahip Yeni MINI Countryman, MINI Ailesinin en büyük otomobili unvanını taşıyor. Elektrikli MINI Countryman E, 150 kW / 204 HP güç ve 250 Nm tork üreten üretirken WLTP değerlerine göre 462 km’ye varan menzil sunuyor. Daha kuvvetli bir MINI arayanlar içinse SE ALL4 dört tekerlekten çekişli vesiyon 313 HP güç sunuyor. Efsanevi John Cooper’ın adını taşıyan Yeni MINI John Cooper Works Countryman ALL4, dört tekerden çekiş özelliği ve 2 litre hacminde 4 silindirli benzinli motor ile ürettiği 300 HP güç ve 400 Nm tork ile 0-100 km/sa hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor.