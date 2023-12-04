Yeni E Serisi, Türkiye’ye özel motorla geldi

E 220 D 4MATIC dizel ve ülkemiz için özel olarak üretilen E180 motorlarla satışına başlanan E Serisi, 4.422.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla rekabette yer alacak. 75 yıllı aşkın orta sınıf mücadelesinin mihenk taşı modellerinden biri olan E Serisi, 4.949 mm’lik uzunluğuyla 5 metre barajında.

Selefine oranla 22 mm daha uzun olan yeni E, yaklaşık 3 metrelik aks mesafesiyle arka koltuklardaki yolculara geniş bir alan yaratıyor. LED Stoplardaki yıldız, kaput çizgisi dikkat çekici. İç mekanda da bolca yenilik ve teknoloji barındıran E Serisi MBUX Superscreen, dijital göstergeler, içerisinde oyun dahi barındıran multimedya ekranı, zoom toplantılarına izin veren iç mekan kamerası gibi yenilikçi pratik çözümler de sunuyor. Şu ana kadar 17 milyondan fazla orta sınıf otomobil üreten marka açısından Türkiye de önemli bir pazar.

“Türkiye pazarına olan güvenin yansıması”

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Sadece Türkiye’ye özel motor üretilmesi pazara olan güvenin yansıması” dedi. 170 HP güç üreten benzinli haricinde, 23 HP güç üreten elektrikli motor sadece Türkiye’de satılacak.

Türkiye’de şu ana kadar 82.000 adet E Serisi satılması sınıftaki önemine işaret. E Serisi’nin diğer önemli özelliklerinden biri de arka aks yönlendirmesi. 4.5 dereceye kadar yönlenen sistem, dönüş çapını 90 cm daraltıyor. Edition 1 donanımında özel sunulan AIRMATIC süspansiyon, Burmester müzik sistemi, dört bölgeli klima gibi donanımlarla fiyat 6.050.000 TL’ye kadar uzayabiliyor.