Yeni nesil Fiat Doblo Türkiye'de satışa sunuldu

İspanya'da üretilen yeni nesil Doblo'nun tanıtım toplantısı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

FIAT Doblo, Cargo ve Combi gövde seçenekleriyle haziran ayında FIAT bayilerinde yerini alıyor. Bir önceki nesline göre yeni teknolojilerle donatılan Doblo, tasarımının yanında güçlü motor seçenekleri, iç mekanı ve güvenlik sistemleriyle de dikkati çekiyor. Yeni nesil Doblo, manuel şanzımanlı 100 HP gücünde 1,5 litrelik dizel motor seçeneği ve yine aynı motor seçeneğinde hem manuel hem de 8 ileri otomatik şanzımanlı 130 HP gücündeki iki motorla satışa sunuldu.

Doblo Cargo lansmana özel 509 bin 900 TL'den, Doblo Combi ise 644 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Yeni nesil Doblo, Akdeniz mavi, platin gri, buz beyazı, inci siyahı ve artense gri renkleri ile FIAT showroom'larındaki yerini alıyor.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, toplantıda yaptığı konuşmada, "FIAT Professional markası olarak 2022 yılını hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatmıştık. Geçtiğimiz yıl 49 bin adet satış gerçekleştirdik ve hafif ticari araç pazarından yüzde 26 pay aldık. Doblo ve Fiorino'nun başarılı performansları sürdü, modellerimiz minivan segmentinin lideri oldu. Geçen yıl aralık ayında orta ticari araç segmentine Fiat Scudo ve Ulysse ile yeniden ve güçlü bir şekilde giriş yaptık ve hafif ticari araç pazarının farklı segmentlerindeki tüm müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"23 senede Doblo ile çok önemli bir başarı hikayesi yarattık"

İlk nesli 2000 yılında pazara sunulan Doblo'nun, yıllar içerisinde çok önemli başarılara imza attığına işaret eden Aytaç "Doblo ile gurur duyuyoruz. 23 sene içerisinde Doblo ile çok önemli bir başarı hikayesi yarattık. Her birimizin onunla farklı anıları var. Milyonların yol arkadaşı olan Doblo'dan bugüne dek toplam 2,3 milyon adet üretildi ve dünyanın farklı yerlerinden müşterilerimizle buluştu. Doblomuz, 'Avrupa’da Yılın Ticari Aracı' dahil, pek çok farklı ödülün de sahibi oldu. Ayrıca, Doblo'nun üretiminden bu yana 1,7 milyon adedi ihraç edildi, Ram ProMaster markası ile Kuzey Amerika pazarı ile buluştu. Kısacası dünyanın dört bir yanındaki gururumuz oldu. Bu başarılar, hem FIAT markası hem de Tofaş açısından çok kıymetli." şeklinde konuştu.



"6 ay içerisinde 10 bin adet Doblo satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Stellantis'in diğer markalarıyla ortak bir platformu paylaşarak üretimi İspanya ve Portekiz'de devam eden yeni nesil Doblo'nun da Türk tüketicisinin beğenisini kazanacağını ifade eden Aytaç, "6 ay içerisinde 10 bin adet Doblo satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. FIAT Professional markası, yeni Doblo’nun da satışa sunulmasıyla güçlü ürün gamı ve yaygın bayi teşkilatlanmasıyla büyümeyi sürdürecek." dedi.

"FIAT, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 5 yıldır lideri"

Türkiye otomotiv pazarının ilk 5 ayına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aytaç, FIAT markasının Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 5 yıldır lideri olduğunu hatırlattı.

Bu yılın ilk 5 ayında toplam pazarın 445 bin adet gerçekleştiğini ve FIAT'ın 85 bin 249 adetle toplam pazardan yüzde 19,2 pazar pay aldığını belirten Aytaç ayrıca markanın, 59 bin 465 binek otomobil satışı ve yüzde 17,5 pazar payına ulaştığını bildirdi.

FIAT Professional markasının ise 25 bin 784 adetlik satışla pazarda yüzde 24,6'lık pay sahibi olduğunu aktaran Aytaç, Egea'nın, lansmanından itibaren 7 kez "Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili" olduğunu, Doblo ve Fiorino'nun da minivan segmentinin liderliğini sürdürdüklerini kaydetti.

"Geniş aileler için ideal yol arkadaşı olmayı sürdürüyor"

FIAT Pazarlama Müdürü Burak Umur Çelik ise Doblo'nun beşinci neslinin de tıpkı kendinden önceki nesiller gibi geniş aileler için ideal yol arkadaşı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Çelik, "2023 yılı haziran ayında pazara sunduğumuz Doblo, ticaretin profesyonellerinden geniş ailelere kadar tüm seyahatleri ve ihtiyaçları konforlu ve teknolojik bir hale getirerek beklentileri en üst düzeyde karşılayacak." dedi.

Doblo'nun, şehir içinde konforlu, güvenli, yenilikçi çözümleri sayesinde ticaretin profesyonellerinin de tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yollarla buluştuğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından en üst seviyeyi sunuyor. Müşteri gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanan Doblo'da ilk bakışta, aracın önüne konumlandırılan yeni FIAT logosu göze çarpıyor. Yine aracın ön tasarımında güçlü kaput çizgileri ve iki far arasında uzanan krom çıta diğer dikkat çeken tasarım unsurları olarak dikkat çekiyor. Yen nesil Doblo'nun Türk tüketicisi tarafından sevileceğine inanıyoruz. Bundaki en önemli unsurlardan biri, marka olarak, Doblo kullanıcılarını çok iyi tanımamız ve bugüne kadar Doblo kullanan müşterilerimizin, yeni Doblo'ya karşı duydukları heyecan... FIAT markasının yaygın, deneyimli ve güçlü bayi & servis ağı, büyük bir ticari araç müşteri portföyüne sahip olmamızı sağlıyor. Bunun yanında, yeni Doblo’da sunulan üst düzey sürüş konforu sunan 8 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle de yeni bir müşteri portföyüne ulaşacağımıza inanıyoruz."

Yeni Doblo Cargo

Verilen bilgiye göre, yeni Doblo, bir önceki neslinde olduğu gibi Cargo ve Combi gövde tipleriyle satışa sunuluyor.

Doblo'nun ticaretin profesyonelleri için geliştirilen Cargo gövdesinde elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, karanlık sensörü yolcu tarafı sürgülü kapı, 180 derecelik, iki yana açılabilen camsız arka kapılar standart olarak sunuluyor. Tercihe göre, kullanıcılar, sürücü tarafı sürgülü kapı ve camlı arka kapıları opsiyonel olarak satın alabiliyor.

Doblo Combi

Yeni Doblo'nun Combi gövde seçeneği, şık görünümü, dinamik yapısı, geniş iç hacmi ve fonksiyonelliğiyle hem ticaret profesyonellerinin hem de ailelerin kullanımına uygun olarak tasarlandı.

Kullanıcısına ve yolcularına, ferah ve konforlu bir yaşam alanı sunan Doblo Combi'nin kabin içinde; 8 inçlik dokunmatik ekran, navigasyon, anahtarsız çalıştırma, elektrikli park freni, otomatik klima, elektrikli arka camlar gibi özellikler bulunuyor. Kullanıcının geri manevralarını kolaylaştıran ve panaromik bir görüş sağlayan 180 derecelik geri görüş kamerası (Magic View), özellikle dik park noktalarından çıkarken fark yaratan bir donanım olarak öne çıkıyor.

Doblo Combi’de ayrıca, panaromik cam tavan, ışıklandırma kemeri ve ek olarak 92 litrelik saklama alanı sunan "Magic Top" özelliği de bulunuyor.

Elektrikli Doblo son çeyrekte gelecek

Yeni Doblo'nun elektrikli motorla donatılan versiyonu, yılın son çeyreğinde FIAT bayilerinde yerini alacak. E-Doblo 100 kW elektromotor ve 50 kW/h batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde 280 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. 100 kW'a kadar hızlı şarj sayesinde 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşırken, içten yanmalı motorlarla aynı CARGO boyutları ve özellikleri ile yollara çıkıyor.

Dizel motor seçenekli versiyon ile aynı yükleme hacmine sahip olan E-Doblo, 800 kilogramlık istiap haddi sunuyor.