Yeni nesil istasyonlarla 15 dakikada araç şarjı

Fikret ÇENGEL

Enerjisa, Huawei ve Zebra Elektronik Charging Hub ile güçlerini birleştirdi. Tüm elektrikli araçlara ve operatörlere platform niteliği taşıyan yeni nesil sarj istasyonları, önce Marmara ve Ege Bölgesi ardından tüm Türkiye’ye ve oradan yurt dışına uzanacak. Huawei teknolojisi ile sektördeki en hızlı şarj imkanını sunan ve farklı markalara ait şarj cihazlarını tek bir platformda buluşturan Charging Hub’ın çatısı tamamen güneş panellerinden oluşacak ve kendi enerjisini üreten bir model olacak.

Enerjisa Üretim, Charging Hub için yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen elektrikten yeşil enerji sertifikası da sağlayacak. İstanbul Ataşehir’de başlayan pilot çalışmanın, öncelikle Enerjisa Üretim’in rüzgar santrali yatırımlarının bulunduğu bölgeler ve şehirlerde yaygınlaşması planlanıyor. Yeni kurulacak olan Charging Hub’lar, müşterilere market, cafe ve dinlenme alanı gibi sosyalleşebilecekleri alanlar da sunacak. Yeni nesil istasyonlarda 1 saniyede 1 kilometre menzil hedefi ile hizmet verecek.

Ultra hızlı şarj imkanı

Projenin teknoloji ortağı Huawei, geliştirdiği 720 kw’lık FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı güç ünitesi ile ultra hızlı şarj imkanı sağlayacak. Geliştirilen teknolojik altyapı, iş ortağı Zebra Elektronik dağıtıcıları ile sadece binek ve SUV araçların şarjlarıyla sınırlı olmayıp, hafif ticari ve ağır ticari segmentlerdeki araçların da hızlı şarj edilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca güneş enerjisi ve enerji depolama sistemleri ile entegre edilebilen yüksek hızlı şarj altyapısıyla, şarj gücü ihtiyaca göre ayarlanabilecek ve dağıtıcılar arasında paylaşılabilecek.

Bu sayede şebeke kullanımı azalacak ve şarj eş zamanlılığı önemli ölçüde artacak. 10 yıl kullanım ömrüyle yüksek verimli, hızlı ve güvenilir şarj imkanı sağlayan FusionCharge sıvı soğutmalı güç ünitesi, artan elektrikli araç penetrasyonu ile oluşan beklenmedik şebeke yüklenimlerinin önüne geçecek.

Dünyaya model olacak

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının her geçen gün arttığına işaret ederek, Ocak ayı itibariyle yollarda 90 bir elektrikli aracın bulunduğunu kaydetti. Geçen yıla yüzde 5’lik bir artış olduğunu belirten Bayçöl, çok kısa bir zamanda elektrikli araçların pazar içindeki payının ağırlığını hissettireceğini söyledi. Teknolojinin geliştiğini ve bunun araçlara yansıdığını belirten Bayçöl, “300 kilometre menzilden 500-600 kilometrelere geldik.

Çok yakında 1000 kilometrelere ulaşılacak” dedi. Bayçöl sözlerine şöyle devam etti: “Elektrikli araçlara geçiş sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaştığı bu dönemde, Charging Hub, tüm şarj istasyonları için bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Yeni nesil araçların teknolojisini destekleyecek şarj istasyonları hem uzun menzil sağlaması, hem de hızlı şarj özelliği ile müşterilere zaman kazandırması açısından oldukça kritik.

Huawei, Zebra Elektronik ve Altensis gibi konunun uzmanı güçlü paydaşlar ile yeşil enerji kullanımını teşvik etmek ve elektrikli araçlar için erişilebilir bir altyapı sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Ülkemize olduğu kadar dünyaya da model olabilecek bir örnek oluşturmanın heyecanıyla elektrikli şarj istasyonlarında ilham verecek yenilikler gerçekleştirmek istiyoruz.”

Türkiye’de örnek uygulama

Huawei Türkiye Dijital Enerji İş Grubu Genel Müdürü Gavin Zhao, Türkiye’de e-mobilitenin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin gelecek yüzyılı için belirlediği en önemli hedefler arasında olan sürdürülebilir kalkınma ve enerji politikaları kapsamında dijital, güç odaklı Ar-Ge ve inovasyon stratejileri son derece kıymetli.

Huawei Türkiye olarak, geliştirdiğimiz yenilikçi ve entegre enerji çözümler ile dijital enerji dönüşümüne geçişi hızlandırmayı amaçlıyoruz. Huawei ve Zebra Elektronik teknoloji altyapısı ile Enerjisa Üretim bünyesinde faaliyet gösterecek, Türkiye’nin ilk Charging Hub’ını duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Hayata geçirilen bu projenin enerji dönüşümünde yönlendirme gücü olacağına inanıyoruz.