Yeni Peugeot 508'in fiyatı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 508, tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla, ALLURE donanımında 1 milyon 770 bin TL’den, GT donanımında 1 milyon 968 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

Verimlilik ve performansın simgelerinden BlueHDI 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman ile Fransa'daki Mulhouse fabrikasında üretilen yeni Peugeot 508, sportif ve dinamik bir silüete sahip araç arayanların tercihi olmayı sürdürmeyi planlıyor.

Türkiye'de sedan karoserinde, yeni bir dinamik ve sportif silüet sunan 508, Peugeot ürün gamındaki tepe noktasındaki konumunu koruyor. Ön cephe daha fazla dinamizm ortaya koyarken, markanın yeni logosu da ön cepheye farklı bir boyut kazandırıyor.

Yeni 508, ızgara desenini tamponun hacmine entegre ederek modern bir görünüm sergiliyor. Yeni ön cephe aynı zamanda üç pençeli ışık imzasına sahip aydınlatmalarla da dikkati çekiyor.

İç mekanda 'üst sınıf' havası

Tüm versiyonlarda ışık imzası son derece ince Matrix LED farlara entegre ediliyor. Arkada, yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor. Yeni 508, iç mekanda açık bir şekilde üst sınıf vurgusu yapıyor. Kullanılan döşemelerdeki malzemenin kalitesi ve modernliği kadar daha fazla ergonomi sağlayan ergonomik vites seçici de daha iyi bir deneyime katkı sağlıyor.

Yeni 508, 2793 mm’lik dingil mesafesine, 4 bin 750 mm uzunluğa, aynalar katlıyken 1.859 mm genişliğe ve 1.403 mm yüksekliğe sahip. Yeni 508'de, ızgara motifi tamponun hacmine tamamen entegre oluyor, desenler bu yeni tasarımı daha da öne çıkarmak için gövde renginde uygulanıyor. Böylece ön tarafta daha modern görünüm oluşuyor.

Yeni Peugeot logosu, imzadan dışa doğru yayılırken, doğal olarak ızgaranın ortasında yer alıyor. Ön kısım daha az katmanlı bir tasarıma sahip. Bu da daha modern görünüme katkıda bulunuyor. Kiriş, ızgaranın içinde kayboluyor ve silüete daha yumuşak bir görünüm kazandırıyor.

'Peugeot logolu özel kapaklar'

Yandan bakıldığında yeni 508’in canlı ve dinamik görünümünü, ALLURE donanımında 18 inç çapında EPHERRA, GT donanımındaysa 19 inçlik AUGUSTA alüminyum alaşım jantlar destekliyor. Çift tonlu elmas kesimli alaşım jantların, bijonları tamamen gizleyen, Peugeot logolu özel kapaklar sayesinde tasarım bütünlüğü sağlanıyor. Yeni 508’in ön, yan ve arka logoları, yeni tipografi ve yeni bazalt gri rengiyle daha modern görünüyor.

Arkadaki ışık imzası, üç pençe temasının daha yatay ve dinamik bir versiyonuyla yeniden yorumlandı.

Tüm ürün gamında kayar ve yanıp sönen LED teknolojisi kullanılıyor. Logo, ortadaki siyah şeridin tüm genişliği boyunca uzanan koyu bazalt grisi "Peugeot" yazısı ile değiştirildi. Bu, arka cephenin modernleşmesine ve görsel olarak daha geniş görünmesine katkı sağlıyor.

Yeni Peugeot 508'de, 3'ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi seçeneği sunuluyor. Yeni metalik renk seçenekleri, okenit beyazı, eclipse mavisi ve selenyum gri olarak adlandırılırken, titanyum gri, tekno gri, inci siyah ve özel metalik boyasıyla elixir kırmızı da opsiyonlar arasında yer alıyor.