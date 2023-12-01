Yeni Peugeot E-Traveller: Profesyoneller için tasarlanan göz alıcılık

PEUGEOT’nun yenilediği E-TRAVELLER, profesyonel yolcu taşımacılığına yönelik, her biri üst düzey konfor seviyesi sunan, versiyona bağlı olarak 5 ile 9 arasında değişen koltuk seçenekleriyle üretiliyor. VIP donanım seviyesi, lüks iç mekân ambiyansı, üç bölgeli klima, karartılmış cam tavan gibi donanımları ile birbirine bakan 4 bağımsız koltuk düzeniyle salon konfigürasyonu sunuyor. E-TRAVELLER’in, kızaklı ve çıkarılabilir koltukları, 2. koltuk sırasındaki rafları, entegre perdeleri ve çok daha fazlasıyla, son derece işlevsel ve pratik bir yapı ortaya koyuyor. Ayrıca, tutuşun zayıf olduğu kum, çamur, kar vb. zeminlere yönelik, güçlendirilmiş bir çekiş sistemi olan Eğim İniş Kontrol Sistemi ile Advanced Grip Control sayesinde, açık hava etkinlikleri için de harika bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

Yenilenen modelin bir de E-EXPERT Combi Van versiyonu bulunuyor. Bu versiyon, 9 koltuğa kadar iç mekânıyla günlük ulaşım için tasarlandı ve optimize edilmiş pratiklik sunuyor. Tüm yeni E-TRAVELLER versiyonlarının ortak noktası, zemin altında konumlandırılan bataryası sayesinde iç mekân genişliğinden ödün verilmemesi. Yeni E-TRAVELLER, konfigürasyona bağlı olarak 9 kişiye kadar kullanımda 1.500 litre, 5 kişiye kadar kullanımda 3.000 litre ve hatta 2 veya 3 kişi kullanımda 4.900 litreye kadar kargo alanı sunabiliyor. Yeni E-TRAVELLER, güçlü donanımlarına ek olarak daha kullanıcı dostu bir yapı sunarak güvenlik ve verimlilik standartlarını bir adım daha ileriye taşıyor.

İleri teknoloji ile daha fazla konfor ve güvenlik

PEUGEOT E-TRAVELLER, yeni donanımlarıyla sürücü ve yolcuların günlük konfor ve güvenliğini artırıyor. Tüm yeni E-TRAVELLER versiyonları standart olarak yeni 10 inçlik tamamen dijital renkli gösterge paneli ile donatılıyor. Dijital gösterge paneli, navigasyon, enerji akışı gibi temel bilgileri optimize edilmiş ve kişiselleştirilebilir bir şekilde gösteriyor. Yeni E-TRAVELLER, ses sistemini ve bağlı navigasyonu kontrol etmek üzere standart olarak yeni bir 10 inçlik HD merkezi dokunmatik ekranla donatılıyor.

“OK PEUGEOT” sesli asistan, tam konfor için temel işlevleri doğal dilde kontrol etme olanağı tanıyor. Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, Şerit Takip Asistanı, yaya ve bisikletli algılama işleviyle Acil Durum Güvenlik Freni ve Hız Sınırlayıcı gibi, kapsamlı sürüş destek sistemleri, sürüş güvenliğini ve konforunu destekliyor. E-TRAVELLER, bu yeni modelde Adaptif Hız Sabitleme Asistanı ile daha da geliştirilen çok sayıda sürüş destek sistemlerinden yararlanıyor.