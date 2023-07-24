Yeni Superb kasımı bekliyor

İlk modelinin üzerinden tam 90 yıl geçen marka, globalde 150-265 HP’lik üç benzinli ve iki dizel motor ayrıca bir de şarj edilebilir hibrit verisyonla satılacak.

Bu versiyon 100 km’lik yolu tamamen elektrikli olarak kat edebiliyor. Dördüncü nesil Superb, hepsinden daha yenilikçi, güvenli, 10 hava yastığı ve birçok Adas sistemiyle donatılmış.

Tüm modellerde çift kavramalı DSG bulunacak.