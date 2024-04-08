Yeni Tiguan ve Passat ile hedef yüksek

Volkan DEMİRKUŞAK

Çeşme’deki basın test sürüşünde hem MQB Evo platformu üzerinde yükselen SUV Tiguan’ı hem de artık sedan karosere veda eden Passat’ı kullanma ve marka Genel Müdürü Gino Bottaro ile sektörü ve markanın geleceğini konuşma fırsatımız oldu.

2007 yılından bu yana piyasada olan kompakt SUV temsilci Tiguan, dünya çapında 7,6 milyonluk satışla başarıdan başarıya koşarken son dönemde yıldız Golf ’ü bile geride bırakan satış grafiğiyle markaya ivme katıyor.

Volkswagen Genel Müdürü Gino Bottaro, “2007 senesinde ilk defa müşterilerle buluşan Tiguan, son 5 senede Volkswagen Grubu’nun en çok satan modeli haline geldi. Dünyada 7,6 milyon satış adedine ulaşan Tiguan, bu başarıyı Türkiye’de de devam ettirdi. Ve Türkiye’de 100 bin adede yakın müşteriyle buluştu” diye konuştu.

Sınıfında bir ilk: Çift valfli adaptif süspansiyon sistemi

Yeni Tiguan’da iç mekanda 10.25 inçlik gösterge 12.9 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Yakında gelecek modellerde kullanılan DCC Pro ile üstün yol tutuş ve konfor sunması hedeflenen modelde 15 litrelik turbo beslemeli 150 HP’lik motora 48 Voltluk hafif hibrit sistemi entegre edilmiş. IQ. LIGHT HD matrix farlar, sınıfında ilk kez sunulan çift valfli adaptif süspansiyon sistemi DCC Pro, dijital kokpit ve masaj özellikli ergoActive koltuklar, Yeni Tiguan’ın dikkat çekici özellikleri arasında.

3 ayrı donanım seçeneği var

İç mekanda kullanılan malzemelerin kalitesi geliştirilmiş. Vites seçici direksiyonun hemen arkasına konumlandırılmış ve bu sayede orta alanda bolca saklama alanı yaratılmış. 1.5 eTSI 150 PS ve 2.0 TDI SCR 193 PS motor seçeneklerine eşlik eden 7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman “DSG” ile gelen modelde 2.0 litrelik versiyon daha çok siparişle gelecek. Life, Elegance ve R- Line donanım seçenekleriyle satılacak olan Tiguan ile SUV segmentinde iyi bir pozisyon bekleniyor.

Benzinli ve dizel motor altenatifleriyle Türkiye'de

Türkiye’de hemen hemen herkesin kullanmak istediği, memurun, işçinin, patronun, bürokratın ve kalabalık ailelerin en sevdiği modellerin başında hep Passat gelir. Passat, artık tamamen station karoserle ve 1.5 litre benzinli ve 2.0 litrelik dizel motor alternatifleriyle Türkiye’de.

Artan boyutları, iyileşen iç malzeme kalitesi ve üzerinde yükseldiği yenilikçi MQB Evo platformu ile bir üst sınıfın gereksinimlerini karşılayabilecek bir yapı ortaya koyuyor ve kendi segmentinin sınırlarını aşıyor. Yeni Passat, bir önceki nesline oranla 144 mm uzayarak, toplam 4.917 mm uzunluğa ulaşıyor ve arkada 50 mm daha fazla diz mesafesi sunuyor.

Ayrıca önceki nesline kıyasla 40 litre daha genişleyerek 690 litreye ulaşan geniş bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.920 litreye kadar çıkabiliyor. Tıpkı Tiguan’da olduğu gibi 10.25 inçlik göstege ve 12.9 inçlik ( ileride 15 inç de gelecek) gösterge ekranları, masajlı hafızalı koltukları, ambiyans ışıkları, 360 c kamera sistemi, DCC Pro süspansiyon sistemiyle selefine oranla çok daha başarılı ve premium hisler sunan Passat, mild hibrit motor desteğiyle daha verimli ve performanslı bir kullanım sunuyor.

MQB Evo platformunun avantajları sayesinde, yeni Passat’ın hava sürtünme katsayısı 0,31’den 0,25’e düşüyor. Havaya karşı gösterilen dirençte böylesine büyük bir iyileşmenin sonucunda, eski nesline kıyasla çok daha sessiz, konforlu ve ekonomik bir sürüş sağlanıyor.