Yıldızı parlayan Cross-SUV segmentindeki Chery OMODA 5, yeni nesillerin yeni tercihi oluyor!

Crossover konseptini benimseyen çok fonksiyonlu ve avantajlı “Cross-SUV” modeller, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmesiyle öne çıkmaya devam ediyor. Otomobil müşterilerinin, günlük işe gidiş-geliş rutinlerinde, hafta sonu seyahatlerinde ve alışverişlerini yaparken, geleneksel sedanlar yerine, her geçen gün daha fazla Crossover ve SUV modellerini tercih etmesinde, bu türdeki araçların avantajları yaşanıyor ve diğer müşterilere de örnek oluyor. Her geçen gün daha bilinir hale gelen Cross-SUV’lar, Türkiye pazarında da popülaritesini hiç olmadığı kadar artırıyor. Bu modellere ilişkin deneyimlerini paylaşan birçok kullanıcı, Cross-SUV’ların; spor otomobillerin, sedanların, geleneksel SUV’ların ve diğer bazı modellerin de tasarım özelliklerini tek bir otomobilde birleştirdiğini ifade ediyor. Cross-SUV kullanıcıları, araçlarında sadece sedanlardaki rahat sürüş hissini almakla kalmayıp, aynı zamanda spor otomobillerdeki sportif, güzel görünüm ile geleneksel SUV’lardaki geniş iç hacmin bir araya getirilmesinden ötürü memnuniyet duyduklarını, bunlara ek olarak yüksek manevra kabiliyeti, ferahlık, tasarım estetiği ve genişlik olanaklarından faydalandıklarını da belirtiyor.

Coupe tarzındaki Cross-SUV’lara eğilim var

Otomobil müşterilerinin yönelimleri çerçevesinden bakıldığında, genç ve üst düzey kullanıcı grupları, özellikle coupe tarzındaki Cross-SUV modellerine odaklanıyor. Bu bağlamda, premium markalarda daha fazla seçenek sunuluyor ve özellikle genç kesim tarafından ilgiyle takip ediliyor. Klasik hatchback modellerden farklı olarak, hareketli arka tasarım, geniş tekerlek tabanları ve geniş jant kombinasyonuyla sportiflik hissiyatı daha kuvvetli. Geniş bagaj girişi, yeni neslin karakterine uygun, amatör sportif faaliyetlerde kullanılan malzemeler için fazlaca yükleme alanı sağlıyor.

Chery OMODA 5, premium kaliteyi Türkiye’de sunmaya hazırlanıyor

Coupe tarzındaki üst düzey Cross-SUV modellere, yakın zamanda görücüye çıkan Chery OMODA 5 de eklenecek. Türkiye pazarı için yeni bir alternatif olacak Chery OMODA 5, genç hedef kitlesi, “Art In Motion” tasarım konsepti ve “Cross Future” sloganıyla gelenekleri yıkan bir deneyim sunmak için hazır. Modaya uygun tasarımı ve sahip olduğu ileri teknolojilerle Z kuşağının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan Chery OMODA 5, gövdesinde, yeni neslin estetik anlayışına uyan ve modada trende öncülük eden yeni renk seçenekleri sunuyor. Chery OMODA 5, dinamik arka tasarıma sahip bir Cross-SUV olarak, havada asılıymış gibi duran yüzer tavanı, çift katmanlı sportif kuyruğu ve iki renkli kanatlı jantlarıyla sportif hislere odaklanıyor.

Chery OMODA 5, 1.6 TGDI motor ile pürüzsüz ve verimli vites geçişi imkânı sunan 7DCT çift kavramalı otomatik şanzıman ile donatılıyor. OMODA 5’in EV modeli, yeni enerji trendine ayak uydurmak için ilerleyen dönemde piyasaya sürülecek.

Chery OMODA 5, genç kullanıcılarda fazlaca heyecan uyandıran ileri teknolojileri de barındırıyor. Segmentindeki pek çok rakibinde bulunmayan iki adet 10,25 inçlik ekran, daha iyi bir deneyim için kokpite entegre edilmiş durumda. INS çok renkli ışıklı İklimlendirme Kontrol Paneli, 64 renkli ortam aydınlatmasıyla sürüş modu ve klima sıcaklığına göre de renk değiştirebiliyor. Araçta bulunan “Cerence Akıllı Ses Tanıma Sistemi”nin 24 saat kullanıma hazır olması da dikkat çekiyor. Sadece gerekli komut kelimesi söylendiğinde, “Cerence Ses Tanıma Sistemi” komutu yerine getiriyor.

Chery OMODA 5 piyasaya sürüldüğü pazarlarda Cross-SUV modeller arasındaki konumunu hızlıca kuvvetlendirirken Türkiye’deki potansiyele de cevap vermeye hazırlanıyor. Otomotiv sektöründeki gazeteciler ve kanaat önderleri gibi profesyonellerin de ifade ettiği üzere; Cross-SUV modeller, otomobil sahibi olunmasında yeni fikirleri ve tercihi temsil ediyor. Cross-SUV kavramı, sadece otomotiv endüstrisinde yeni bir atılımı değil, aynı zamanda toplumun da yeni yönelimi olarak dikkat çekiyor.