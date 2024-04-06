Yılın ilk çeyreğinde en fazla Fiat, Renault ve Ford satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu. Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 39 bin 983 adetle Fiat ilk sırayı alırken, onu 36 bin 63 satışla Renault ve 21 bin 751 adetle Ford takip etti. Volkswagen 18 bin 587 satışla dördüncü, Toyota 17 bin 589 adetle beşinci sırada yer aldı. Otomobil satışları ele alındığında 3 aylık dönemde en fazla satılan marka 32 bin 24 adetle Renault olurken, onu 23 bin 892 satışla Fiat, 15 bin 467 ile Chery izledi.

Lüks otomobilde ilk sıra Porsche’un

Togg'un teslimatları ilk çeyrek için 4 bin 145 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları 375'te kaldı. Lüks otomobil grubunda ilk çeyrekte 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 adet Bentley, 6 Lamborghini, 5'er adet Aston Martin ile Ferrari satıldı.

2022'de taşıtlar 344 milyar kilometre yol katetti

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2022'de 343 milyar 917 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrekarenin yüzde 55,7'si otomobiller, yüzde 20,4'ü kamyonetler, yüzde 12,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü motosikletler, yüzde 4'ü minibüsler ve yüzde 3,2'si otobüsler tarafından yapıldı. Söz konusu dönemde otobüslerin 53 bin 409, kamyonların 46 bin 305, minibüslerin 27 bin 951, kamyonetlerin 16 bin 382, otomobillerin 13 bin 415 ve motosikletlerin 3 bin 648 kilometre yaptığı hesaplandı.