Zorunlu trafik sigortasında havuz sistemi uygulanacak

SEDDK’nın geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğiyle, “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı maddeye bir cümle eklendi.

Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak. Sigorta şirketleri uzun yıllardır zorunlu trafik sigortasından önemli zararlar yazdıklarını ifade ediyorlardı.

En son açıklanan 2023 ilk altı ay sonuçlarına göre sigorta şirketleri her 100 TL’lik prime karşın 142 TL hasar ödedi. Bu nedenle yine son yıllarda artan oranda sigorta şirketlerinin özellikle çok kaza yapan riskli araçlara trafik sigortası yapmaktan kaçındığına yönelik şikayetlerde arttı. Son yapılan bu düzenleme sayesinde hiçbir sigorta şirketi aracın sigortasını yapmak istemezse artık teklif havuza devrediliyor. Sistem ‘sigorta yapmak isteyen şirket var mı?’ diye bakıyor.

Hiçbir şirket sigorta yapmak istemezse havuz tarafından poliçe yapılıyor. Bunun da azami primini SEDDK belirlemiş oluyor. Sektör temsilcilerine göre söz konusu bu düzenleme uzun yıllardır kanayan bir yara olan zorunlu trafik sigortası için merhem olacak ve araç sahiplerinin mağduriyetini önemli oranda ortadan kaldıracak.