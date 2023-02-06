Outdoor Factory ‘hayal’ ile 400 milyon TL hedefliyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Tema park ve eğlence alanında küresel oyuncular arasında yer almayı hedefleyen Outdoor Factory, 65-75 milyar dolara ulaşan dünya eğlence pazarı pastasındaki payını büyütmek istiyor. Almanya, İtalya, Özbekistan, Katar ve Chicago’da ofisler açan şirket, ABD ve Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu, Türk cumhuriyetleri gibi bölgelerde yatırımını artıracak.

2023 ciro hedeflerini 400 milyon lira olarak açıklayan Outdoor Factory’nin kurucu ortağı Suphi Aydıner, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizm hedeflerine paralel tema park-eğlence sektörü büyüyor. Ciro hedefimiz 400 milyon lira, ancak biz seri üretim yapıp ürün satmıyoruz, hayal satıyoruz. Dolayısıyla gelecek projeye bağlı olarak ciro hedefimiz her an artabilir” dedi.

Avrupa’da 450 milyon euro, ABD’de ise 20 milyar dolarlık bir pazarın varlığından söz eden Aydıner, Avrupa’da özellikle Almanya ve Fransa’ya konsantre olduklarını belirtti. ABD’de özellikle dijitalin ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Aydıner, bu alandaki yatırımlarına işaret etti. Adelworld projesinde sanatla dijitalin birleştirildiğini aktaran Aydıner, 2 milyon dolar yatırımla ABD’de üretim tesisi L3DFX şirketine ortak olduklarını hatırlattı.

“Turizme katkısı Akdeniz kadar”

Avrupa’da temalı park sektörünün 150 yıllık geçmişe sahip olduğunu dile getiren Aydıner, “Sadece Disneyland yıllık 10 milyon ziyaretçi çekiyor. Disneyland’ın turizm gelirindeki payı yüzde 6.5. Şimdi Orta Doğu da bu alanda öne çıkmaya hazırlanıyor. Orta Doğu eğlence sektöründe hub olmak istiyor. Sektörün dünya turizmine katkısı bizim Akdeniz Bölgesi’nin katkısı kadar” diye konuştu.

Türkiye’de de sektörün emekleme döneminde olsa bile hızla büyüdüğünü söyleyen Suphi Aydıner, şöyle devam etti: “Geleceğin dünyasında tema park ve müzeler yeni konseptleriyle var olacak. Son zamanlarda en çok yatırım yapılan şeylerden biri dijital ve interaktif uygulamalar. Konsept müzeler dahilinde illüzyon müzesi, fun art müzeleri gibi... Özellikle müzecilikte 5 duyuya yönelik olarak koku alınan, müziğin veya anlatımların olduğu dokunarak içeriğin çeşitlendiği tecrübeler ön planda. Bu anlamda Türkiye’de de önemli gelişmeler var.”

2019’da Türkiye’de tema park ziyaretçi sayısının 2.5 milyon kişi olduğunu hatırlatan Aydıner, ziyaretçi dağılımını büyükşehirlerde yüzde 50 yabancı, yüzde 50 yerli, Antalya bölgesinde ise yüzde 80 yabancı şeklinde sıraladı. Aydıner, “90 milyon turist hedefi içerisinde yüzde 5’lik bir dilim olsa bile 4 milyonun üzerinde bir ziyaretçi sayısına tekabül ediyor. Bu da şu anki rakamların 2 katı demek” dedi.

“Hem temalı ürün hem proje üretiyoruz”

Outdoor Factory olarak temalı imalatlar ve proje tasarımı alanında çalıştıklarını anlatan Aydıner, kurdukları parklardaki ürünleri de kendi tesislerinde ürettiklerini açıkladı. 160 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Aydıner, “Bünyemizde, sadece kendi projelerimizde çalışan inşaat şirketimiz de var. Yılda 200’ün üzerinde tasarım gerçekleştiriyoruz.

Körfez ülkelerinde güçlüyüz. Avrupa’da 20 tema parkta imzamız var. Türkiye’de Vialand projesi ile tema park alanında gücümüzü gösterdik. Yassıada’da Demokrasi Müzesi’nde bizim imzamız var. Kamu kurumları ve müzelerden talep alıyoruz" dedi. Özbekistan’daki Bağımsızlık Anıtı’nı Türkiye’den 14 uçak ve 90 TIR sevkiyatı ile hayata geçirdiklerini de hatırlatan Aydıner, merkezi Orlando’da bulunan IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) üyesi olduklarını da kaydetti.