Oytun Yumurta, 30 milyon dolar ihracat hedefliyor

Özlem SARSIN

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yumurta sektörünün en fazla ihracat gerçekleştiren şirketi olan Oytun Yumurta, 2023 yılında 30 milyon dolar ihracat hedefliyor. Günde 1 milyon yumurta üretimi gerçekleştiren ve üretimin yüzde 65’ini ihraç ettiklerini söyleyen Oytun Yumurta Genel Müdür Yardımcısı Kadir Çalışkan, 2022 yılını ihracat şampiyonu olarak tamamladıkları belirtti.

Yaklaşık 8 yıldır taze yumurta ihracatı yaptıklarını ve 5 farklı kıtada 25 farklı ülkeye ulaştıklarını belirten Çalışkan; kaliteli ürün, yenilikçi yaklaşım ve müşterilerine sundukları üstün hizmet anlayışları sayesinde sektörün önde gelen üreticisi konumuna ulaştıklarını vurguladı.

2023 yılının 2022 yılından daha iyi olacağını söyleyen Çalışkan, üretim kapasitesinin de 1 milyon 500 bin adede yükseleceğini belirterek, “Dubai başta olmak üzere ağırlıklı olarak Körfez ülkelerine ihracat yapıyoruz. ABD ve Tayvan yeni pazarlarımız arasına girdi, önümüzdeki ay da Avrupa’ya ihracatımız başlayacak.

Afrika da yaklaşık 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Oytun markası adı altında A sınıfı small, medium ve large boy sofralık yumurtalarımızı geniş bir alanda tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz. Kalitemizi Türkiye'nin şampiyon ihracatçısı ödülü ile taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Irak krizini fırsata çevirdik

İzmir, Manisa ve Konya’da toplam 250 bin metrekare açık, 40 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını, Türkiye’deki tesislerinin yanı sıra Irak’ta da üretim yapan ilk Türk firması olduklarını kaydeden Çalışkan, “Yaklaşık 3 sene önce Irak hükümetinin yerli üreticisini destekleme kararının ardından bu pazarın kapanması ile sektör olarak zor bir sürece girdik, Irak hükümetinin yumurta ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılama kararı bizler için adeta bir deprem oldu. Kapanan, kapasitesini düşürmek zorunda kalan üreticilerimiz oldu.

Biz de firma olarak yaşanan süreçten olumsuz etkilendik, ancak krizi bir fırsata çevirerek yerel bir üretici ile işbirliği yaparak Irak pazarında yer almaya karar verdik. Irak’a yumurta satamıyorduk ama zararımızı yem satarak, partner üretim yaparak kapatmayı başardık. Irak’ın yanı sıra en büyük müşterimiz olan Dubai’de de üretim yapma kararı aldık.

Dubaili yöneticilerin de yerel üreticiyi destekleme anlamında bir takım kararlar aldığını gördük ve yılbaşında orada bir ofis açtık, 2024 yılında da Dubai’de ufak bir kapasite ile üretime başlayacağız. Bugün değil ama 1-2 sene içinde kendine yetecek kapasiteyi bulacaklar, Irak’taki başarımızı orada da sağlamak istiyoruz” dedi.

Türk Yumurta sektörünün global pazarlarda yaşanan kuş gribi ve en büyük rakipleri Ukrayna’nın Rusya ile savaş halinde olması nedeni ile bir talep patlaması yaşadığına da dikkat çeken Çalışkan, devletin sektöre olan desteğinin de olumlu yansıdığını vurguladı. Çalışkan, sektör hakkında şu açıklamalarda bulundu, “ Şu an kaliteli yumurtayı en ucuz fiyatla sadece Türkiye’de bulabilirsiniz. Sektörümüz satışta en verimli dönemini yaşıyor.

Örneğin 3 yıl önce en büyük pazarımız olan Irak’ta yaşadığımız zorlukları tekrar yaşamamak için hem sektör olarak hem de kurumsal olarak dikkatli davranmak ve öngörülü olmak gerekiyor. Bu kötü deneyimden sonra sektörümüzün kendine çeki düzen vermeye başladığını söyleyebiliriz. Şimdi Amerika’ya yumurta gönderebilecek kapasitelere ulaştık.” Dünyada yumurta üretiminin azaldığına da dikkat çeken Çalışkan, “Şu an yumurtayı yok satıyoruz ama planlı gitmekte fayda var.

Dünyada istediğiniz kalitede yumurta bulabileceğiniz tek yer Türkiye. Uzakdoğu’da geçtiğimiz günlerde yine tavuklar itlaf edildi, bize geldiler. Bizde de kuş gribi vakaları görüldü ancak Tarım bakanlığımız hastalığın yayılmaması konusunda iyi bir yönetim sergiledi en az zarar ile atlattık” dedi.