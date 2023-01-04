Oyuncak sektörü ATRAX’ta buluşacak

Her yıl sektörde en yeni trendlerin belirlendiği ATRAX, 12-14 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Kent planlamasından kamusal alan tasarımına ve eğlence tesislerine kadar büyük projelerin tüm boyutlarına odaklanılacak fuarda, 12 Ocak Perşembe günü akademisyenler tarafından kurulan Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği (REKÇAD) öncülüğünde “Rekreasyonla Aktif ve Sağlıklı Şehirler” konulu bir panel gerçekleştirilecek.

Bu yılki sloganını “Büyük Oynuyoruz” olarak belirleyen ATRAX’ın, bir diğer paneli ise “Eğlencede Dijital Teknolojiler ve Metaverse” başlığı altında Eğlence, Park, Rekreasyon Derneği (TEPEA) öncülüğünde düzenlenecek. Fuarın ikinci gününde de “Kamusal Alanlarda Çocuğun Oyun Oynama Hakkı” başlığı altında Biz Üretenler, İşletenler, Hizmet Sağlayıcılar için Temel Sorumluluklar konulu konferans gerçekleştirilecek.

"Büyük oynuyoruz"

Fuarda oyuncak sektörünün küresel oyuncularını yerli üreticilerle buluşturacaklarını söyleyen ATRAX Organizatörü Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, “2023’te 10’uncusunu düzenleyeceğimiz fuarımızın mottosunu “Büyük Oynuyoruz” olarak belirledik. Sektörümüz gün geçtikçe dünya üzerinde önemli bir potansiyel olmaya başladı. Biz de Türkiye’nin, dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektördeki bu konumunu, gerçekleşecek uluslararası iş birlikleri ile daha da arttırmayı ve ihracatımıza olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Markalaşma yolunda ilerleyen, marka bilinirliğini artırmak isteyen üreticilerimizle yeni hedef pazarlara ulaşarak küresel adımlarını hızlandırmaya hazırlanan üreticilerimiz için büyük fırsatlar sunacağımız fuarımızla sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edeceğiz” dedi.