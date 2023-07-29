Öz İplik İş’ten tekstilde darboğaz uyarısı

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, tekstil, dokuma ve hazır giyim sektörünün üretim kapasitesinin daralmaya başladığını söyledi.

Tekstil, dokuma ve hazır giyim sektörünün Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri olduğunu ve ülkeye her yıl 20 milyar dolar gelir getirdiğini vurgulayan Ay, “1,5 milyon kişinin direkt çalıştığı, dolaylı olarak 4 milyon kişiye gelir sağlayan büyük bir sektörüz. Bu kadar büyük bir sektör maalesef yavaş yavaş bir darboğaza giriyor. Konfeksiyonda fason üretim yapmanın sancılarını bugün üretimin azaldığı noktada yaşamaya başladık” diye konuştu.

Resmi rakamlara göre nisan ayında tekstil sektöründe 133 bin kişilik iş gücü kaybının yaşadığını söyleyen Ay, “Bunda emeklilik ve depremin etkisi elbette var ama eskiden sektör çıkan iş gücünün yerine yenisini ikame ediyordu, üretimdeki azalma nedeniyle bu iş gücü ikame edilemiyor” dedi.

Çalışanlar için gelir vergisi dilimlerinin yüksek olduğunu da belirten Ay, “Vergi dilimleri çalışanların canını yakar boyuta geldi. Vergi adaleti bir an önce sağlanmalıdır” diye konuştu.