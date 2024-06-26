Özbekistan’dan eğitim ve sağlıkta iş birliği teklifi
Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akram Aliev, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Behzod Boynazarov, Departman Müdürü Olmagir Toshpulatov ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Hurşid Rahmanov ile birlikte Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.
Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Aliev heyet başkanı olarak ilk ziyareti Ankara’ya yaptığını söyledi. Aliev Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in kendisini Türkiye ile imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda görevlendirdiğini söyledi.
“Her yıl nüfusumuz 1 milyon artıyor”
Bakan Yardımcısı Aliev, “Özbekistan ile iş birliğini güçlendirmek için neler yapabileceğimiz konusunda çalışma yapmak istiyoruz” dedi. Özbekistan’da nüfus artışının çok hızlı olduğunu ve nüfusun yüzde 60’ının 30 yaşın altında olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Aliev, “Nüfusumuz her yıl 1 milyon kişi artıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Mirziyoyev, eğitime önem verdiğini her fırsatta dile getiriyor.
Eğitim konusu iş birliği alanlarımızdan biri olabilir” dedi. Sağlık sektöründe de iş birliğine açık olduklarını anlatan Bakan Yardımcısı, Özbekistan’ın Namangan Bölgesi’nin termal ve sağlık turizmi için uygun olduğunu ve bölgedeki binaların Sovyet yönetiminden kalma olduğunu belirterek, bölge için Başkent’in tecrübelerinden yararlanabileceklerini ifade etti.
Türkiye’nin sağlık turizmindeki gelişimini takip ettiklerini ve aynı şekilde gelişmek istediklerini anlatan Aliev, Özbekistan’ın da sağlık turizmini ve sağlık sektörünü geliştirmek istediğini anlattı. Türkiye’nin hizmet sektöründe de çok iyi durumda olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Aliev, Ankara ile Özbekistan arasındaki yatırım ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı. Ziyarette Bakan Yardımcısı Aliev’in önerisi ve Baran’ın da oluru ile ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla bir eylem planı oluşturulması kararı alındı.
Baran: Ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmalıyız
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Türkiye’yi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında yatırım ve iş birliklerini geliştirmek üzere 18 anlaşma imzalandığını söyledi. Baran, “Özbekistan’ın 45 milyar dolarlık dış ticareti var. Türkiye ile ticareti ise toplam 3 milyar dolar. Birbirini bu kadar seven iki ülke için bu rakam yeterli değil. Ankara Ticaret Odası olarak bu anlaşmalar çerçevesinde Özbekistan ile ticaretimizi, her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde 10 milyar dolar düzeyine çıkarmak için çalışmaya hazırız” dedi.