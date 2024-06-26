Özbekistan’dan eğitim ve sağlıkta iş birliği teklifi

Ziyarette açıklamalarda bu­lunan Bakan Yardımcısı Aliev heyet başkanı olarak ilk ziyare­ti Ankara’ya yaptığını söyledi. Aliev Özbekistan Cumhurbaş­kanı Şevket Mirziyoyev’in ken­disini Türkiye ile imzalanan an­laşmaların hayata geçirilme­si konusunda görevlendirdiğini söyledi.

“Her yıl nüfusumuz 1 milyon artıyor”

Bakan Yardımcısı Aliev, “Öz­bekistan ile iş birliğini güç­lendirmek için neler yapabi­leceğimiz konusunda çalışma yapmak istiyoruz” dedi. Özbe­kistan’da nüfus artışının çok hızlı olduğunu ve nüfusun yüz­de 60’ının 30 yaşın altında ol­duğunu kaydeden Bakan Yar­dımcısı Aliev, “Nüfusumuz her yıl 1 milyon kişi artıyor. Cum­hurbaşkanımız Sayın Mirzi­yoyev, eğitime önem verdiğini her fırsatta dile getiriyor.

Eği­tim konusu iş birliği alanları­mızdan biri olabilir” dedi. Sağ­lık sektöründe de iş birliğine açık olduklarını anlatan Ba­kan Yardımcısı, Özbekistan’ın Namangan Bölgesi’nin termal ve sağlık turizmi için uygun ol­duğunu ve bölgedeki binaların Sovyet yönetiminden kalma olduğunu belirterek, bölge için Başkent’in tecrübelerinden yararlanabileceklerini ifade etti.

Türkiye’nin sağlık turiz­mindeki gelişimini takip ettik­lerini ve aynı şekilde gelişmek istediklerini anlatan Aliev, Öz­bekistan’ın da sağlık turizmi­ni ve sağlık sektörünü geliştir­mek istediğini anlattı. Türki­ye’nin hizmet sektöründe de çok iyi durumda olduğunu kay­deden Bakan Yardımcısı Aliev, Ankara ile Özbekistan arasın­daki yatırım ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgu­ladı. Ziyarette Bakan Yardımcı­sı Aliev’in önerisi ve Baran’ın da oluru ile ikili ilişkileri geliş­tirmek amacıyla bir eylem planı oluşturulması kararı alındı.

Baran: Ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmalıyız

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Türkiye’yi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında yatırım ve iş birliklerini geliştirmek üzere 18 anlaşma imzalandığını söyledi. Baran, “Özbekistan’ın 45 milyar dolarlık dış ticareti var. Türkiye ile ticareti ise toplam 3 milyar dolar. Birbirini bu kadar seven iki ülke için bu rakam yeterli değil. Ankara Ticaret Odası olarak bu anlaşmalar çerçevesinde Özbekistan ile ticaretimizi, her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde 10 milyar dolar düzeyine çıkarmak için çalışmaya hazırız” dedi.