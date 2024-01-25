Özel güvenlik sektörü 2024’te %8 büyüyecek

Özel güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturma misyonuyla uygulamalar gerçekleştiren Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay Şahan, 2023 yılı itibarıyla 350 bini aşkın özel güvenlik görevlisinin istihdam edildiğini söyledi.

Ekonomik büyüklüğü 3 milyar euro

Özel güvenlik sektörünün teknolojik yatırımlar ve istihdam kaynağı açısından ekonomik değerinin 3 milyar euronun üzerinde olduğunu açıklayan şahan, bu rakamın küresel oyuncularla birlikte daha da arttığını belirtti.

Özel güvenliğin Türkiye’nin en büyük istihdam yaratan sektörleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Şahan, , “Ülke genelinde 1563 özel güvenlik şirketi ve 521 özel güvenlik eğitim kurumu bulunuyor. 2023 yılı itibariyle 350 binin üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam ediliyor. 5188 sayılı yasaya göre, eğitim alıp sertifika sahibi olanların sayısı ise 750 binin üzerinde.

Şu an 49 binin üzerinde kadın özel güvenlik görevlisi; çoğunlukla hastaneler, öğrenci yurtları, havalimanları, konut siteleri, alışveriş merkezleri ve üniversitelerde istihdam ediliyor. Sektördeki özel güvenlik görevlilerinin yüzde 14’ünü kadın personeller oluşturuyor. 2024 yılında özel güvenlik sektöründe, yüzde 8 oranında büyümenin gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

2024 yılında özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesini temenni eden Şahan, özellikle özlük hakları ve çalışma şartlarının düzenlenmemesinin, özel güvenlik sektörünün başlıca sorunları arasında yer aldığını vurguladı. Bu durumun sektörde deneyimli ve nitelikli iş gücü kaybına neden olduğunu belirten Şahan, Özel güvenlik görevlilerine sağlanacak haklar, çalışma koşullarını, güvenlik ve refahlarını güvence altına almak adına oldukça önem taşıyor.