Özen İş Makina, savunma sanayi için mekanik sistem üretiyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

50 yıllık üretim tecrübesiyle Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde Kurulu üretim tesisinde faaliyet gösteren Özen İş Makina cam, otomotiv, enerji ve makina gibi sektörlere kalıp, makine ve mekanik parça, tasarım ve imalatı yapıyor.

Endüstri 4.0 kapsamında paketleme, dizme, sıralama, mekanik, robotik makine ve sistemlerin projesini yapan ve üreten Özen İş Makina, üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını başta Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz, İtalya olmak üzere 10 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Son 10 yıldır savunma ve havacılık sanayide mekanik ve elektromekanik sistem tasarımı ve talaşlı imalat yöntemiyle yapısal parça, mekanizma ve sistem üretimi üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Özen İş Makina Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Okyay savunma sanayi sektörüne yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üretimde 50 yıllık bir tecrübe ve ihracat yapan bir firma olarak savunma ve havacılık sektöründe büyümeyi hedeflediklerini belirten Okyay, “Bölgede savunma ve havacılık sektöründe AS 9100 belgesini ilk alan firmayız. Savunma sanayi için hedef belirleme çalışmalarımızın hemen ardından stratejik yol haritasını oluşturduk. İşleyişimizi iyileştirip kaynaklarımızı, kalitemizi ve Ar-Ge altyapımızı geliştirdik” diye konuştu.

Şu an ROKETSAN, ASELSAN, BMC, MKE, TUSAŞ, TEI gibi platform üretici firmaların hem milli hem de ticari projelerine mekanik parça ve mekanizma üretimleri yaptıklarını vurgulayan Pınar Okyay, “Makine Kimya’nın 120’lik-81’lik havan toplarında, Altay ve Fırtına tankının silah sistemlerinde, Boran’da, ROKETSAN’ın Atmaca sisteminin silah sisteminde, Cirit ve Hisar projelerinde, yine BMC’nin Tank Taşıyıcı projesinde, Kirpi ve Obüs projelerinde, TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçağı Kaan’da ve TEI’nin milli motor projelerinde yer aldık. Ben hem sanayici kadın kimliğimle hem de firmamı savunma ve havacılık sektörüne iten bir yönetici olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Hedefimiz savunma sanayine ihracat yapmak”

Geleceğe yönelik hedefleri arasında savunma sanayindeki milli projelerde daha fazla yer alarak ihracat yapmak olduğunu söyleyen Okyay, “Üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Henüz savunma sanayine ihracat yapmıyoruz ancak hedefimiz bu yöndedir” dedi. Son beş yıldır hem Saha EXPO hem de IDEF fuarlarına katılım sağladıklarını ve bu yıl da katılacaklarını belirten Okyay, bu yıl ki Saha EXPO’nun firmaları için daha çok verimli geçeceğini ve yurt dışından müşteri getirmesini hedeflediklerini kaydetti.

“Kadınlar savunma sanayi alanında daha fazla yer almalı”

Kadınların savunma sanayi alanında daha çok yer alması gerektiğine de vurgu yapan Özen İş Makina Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Okyay, “Her şey bir hayalle başlar felsefesine inananlardanım. Önce hayal ettim. Firmamızın bu ekosistemde yer almasını çok istedim. Sonrasında bu fikre tutkuyla bağlandım. Gerçekten bunun için çok çaba sarf edip emek gösterdim. Sonrasında da bugün olduğumuz yere geldik. Tabii gideceğimiz çok yol var. Yapacağımız daha çok iş var. Bu sektörün içinde olmak bize manevi haz verdiği için olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.