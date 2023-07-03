Paribu ödenmiş sermayesini 10 kattan fazla artırdı

Birol BOZKURT

Günlük ortalama 150 milyon dolar hacme ulaşan Türkiye’nin en büyük kripto borsalarından olan Paribu 40 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 500 milyon TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Yaklaşık 6 milyon kullanıcıya hizmet verdiklerini söyleyen Paribu CEO’su Yasin Oral, olası regülasyonlara hazırlık yaptıklarını, olası düzenlemelere hazır olmak istediklerini ve şu anda ülkenin en yüksek ödenmiş sermayesine sahip işlem platformu olduklarını söyledi. 2017 yılında kurulan Paribu, 110’un üzerinde kripto parayı listelemiş durumda.

Gelirlerini vergilendirmeye özen gösterdiklerini söyleyen Paribu Ceo’su Yasin Oral, şeffaf şekilde doğru hacim verileri paylaştıklarını, kullanıcı veri ve varlıklarını güvenle muhafaza etmek için tüm prosedürleri, teknik hizmetleri kesintisiz uyguladıklarının altını çizdi.

“Kripto'da sermaye düzeyi belirlenmeli”

Mevzuat hazırlıkları süren kripto para piyasasında sermaye şartının olması gerektiğini, bunun bu piyasada işlem yapan yatırımcılara güven vermede etkili olacağını vurgulayan Yasin Oral, “Örneğin pazara giriş çıkış kontrol altına alınmalı.

Yeni bir ‘ölümlü trafik kazası’ beklenmemeli. Yine, bu hizmeti veren şirketlerde sermaye şartı ne olmalı? Çünkü bu pazarı kullananların varlıklarının emanetçisiyiz.

Bu sektörle ilgili teknoloji de tanımlanmalı. Sektörün temel muhatabı olan SPK bunu biliyor. Kripto varlıkların nasıl saklanacağını da karar verilmeli. Çünkü bu hizmeti veren şirket az. Teknoloji gerektiriyor. Saklama hizmetini servis olarak sunmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Yurtdışına açılmayı planlıyoruz”

Şu anda dünyada nerede nasıl yapılanalım diye ciddi çalışma içinde olduklarını belirten Paribu CEO’su Yasin Oral, “Muhtemelen bu yıl içinde stratejik kararlarımızı verip ilerlemiş olacağız. Yurtdışında kullanıcıları kabul etmeye başlayacağız. Hedefimiz sadece alım-satım alanı değil. Geliştirdiğimiz teknolojileri ürünleştirerek globalleştirmek hedefi içindeyiz” dedi.

Paribu 2020’de fan token listeleyen ilk Türk platformu oldu

- Paribu 2021’in son ayında Türk Lirası'nı dayanak varlık olarak kullanan sabit coin TRYC ile kripto varlık sektöründe yeni iş birliği olanağı yarattı.

-Şirket blokzincir ağı Paribu Net’i hayata geçirdi.

-Eğitim ve programlarla blokzincir alanının gelişimine katkı sağlamak çin Paribu Hub’ı kurdu.

-Web3 projelerine yatırım ve teknoloji desteği sağlamak için Paribu Ventures’ı kurdu.

-Saklama çözümü olarak geliştirdiği Paribu Self projesini yakında hayata geçirmeye hazırlanıyor.