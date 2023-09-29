Pasifik Eurasia’dan 150 milyon TL’lik terminal yatırımı geliyor

Pasifik Eurasia, lojistik sektörünün en önemli temsilcilerinin katıldığı İzmir’de düzenlenen Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı. Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan, kombine ve multimodal taşımacılıkta sektör lideri olma hedefiyle lojistik sektörüne de değer katmak için çalıştıklarını ve bu amaçla sektörel organizasyonlarda aktif olarak rol aldıklarını kaydetti.

Kapasite 3 kat artacak

Avrupa-Asya-Avrupa taşımalarında kilit noktada bulunan Köseköy Terminali’ne yapacakları yatırımla ilgili proje ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını anlatan Erol Erkan, şunları söyledi: “Var olan Gümrüklü Lojistik alanını büyütmek için hazırlanan proje kapsamında ekim ayında ilk betonu atacağız.

Mevcut 10 bin metrekarelik gümrüklü depolama alanını 20 bin metrekare daha büyüterek, toplamda 30 bin metrekarelik bir gümrüklü depolama alanına sahip olacak olan Köseköy terminalinde bugünkü rakamlarla yaklaşık 150 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz. Bu yatırımla kapasitemizi yaklaşık 3 kat artırarak operasyonel gücümüzü arttıracağız. Ayrıca ihracat ve ithalatı desteklerken, yeşil lojistiğe de daha fazla katkıda bulunacağız.”

"5 lokomotif ve 240 vagonluk portföyle sektöre hazırız"

Demir İpek Yolu güzergahında, lojistik sektörünün önde gelen firmalarıyla yaptıkları iş ortaklıkları ve partnerlik anlaşmaları sayesinde güzergâh boyunca kapı teslimi taşımacılık yaptıklarını dile getiren Erol Erkan, 2023 yılında ‘Demiryolu Tren İşletmeciliği’ Yetki Belgesi aldıklarını, kendi lokomotif ve vagonları ile Türkiye parkurunda yük treni işletmeye hazır olduklarını belirtti. Erkan, “Bu belge ile demiryolunda serbestleşme sürecinde Demiryolu Tren İşletmeciliği yapma hakkı kazanarak, bu alanda faaliyet gösteren üç şirketten biri olduk. 5 lokomotif ve 240 vagonluk bir portföyle sektöre giriş yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Orta Koridor’un durumunu yakından takip ediyoruz”

Dünya genelinde lojistikle ilgili yapılan konuşmalarda her zaman ‘orta koridor’un merkezde olduğuna dikkat çeken Erol Erkan, orta koridorun yeniden canlanması için hattın durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği üyelikleri sayesinde şu anda sürecin tüm aşamalarına hakim olduklarının altını çizdi.