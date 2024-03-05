Pasifik Teknoloji, 2024’te yatırımlarıyla globalleşecek

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, Pasifik Teknoloji'nin en önemli hedefinin, katma değerli ihracat gelirlerini artıracak global bir teknoloji şirketi haline dönüşmek olduğunu belirterek, "Pasifik Teknoloji, Türk mühendislerini ve Türkiye'nin genç potansiyelini, dünyaya duyuracak en kıymetli şirketlerden bir tanesi olacak. Birçok sözleşme hazırlığı, iş geliştirme faaliyeti var.

Globalleşme adına yurt dışındaki ofislerimizin, açılışları ve geliştirme faaliyetlerinin bir kısmının 2024 yılı içinde sözleşmeye dönüşmesini sağlamak adına çok ciddi çaba sarf edeceğiz. Teknoloji alanında Pasifik Teknoloji, Türkiye'nin adını dünyaya duyuracak" dedi. Dönmez, Pasifik Teknoloji'nin Titra Teknoloji Grubu'na yatırım yaparak altında 13 şirket bulunan çok geniş yelpazede faaliyet gösteren bir teknoloji şirketine dönüştüğünü söyledi.

Pasifik Teknoloji'nin, Titra Teknoloji'ye yapmış olduğu yatırımla savunma sanayisi, sağlık teknolojileri, enerji ve bilişim altyapılarında faaliyet gösteren 8 farklı şirkete de yatırım yapmış olduğunu ifade eden Dönmez, "Pasifik Teknoloji'nin vizyoner yaklaşımı ve kritik alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım anlayışı hem Pasifik Teknoloji'nin yatırımcı nezdinde kıymetini ve değerini artırdı hem de ülkemiz için katma değerli ihracat gelirlerini artıracak çalışmaları destekleyen bir konuma gelmesine vesile oldu” diye konuştu.

“Kapasite artırımı yatırımı yapacağız”

Pasifik Teknoloji'nin halka arz sürecinden sonra yatırımlarını inovatif ve kıymetli alanlarda değerlendirdiğinin altını çizen Dönmez, "Titra Teknoloji'ye yapılan yatırımla birlikte özellikle şirketin üretim kapasitesini artırmaya ve AR-GE faaliyetlerini desteklemeye yönelik adımlar olacak. Yakın zamanda kapasite artımına yönelik yeni bir tesis açılışımız olacak ve bu tesisle beraber global anlamda bize temas eden ve görüşmeleri süren birçok müşteriye de daha hızlı cevap verebilir konuma geleceğiz.

Bu yatırımların en kıymetli geri dönüşleri globalleşerek ihracat gelirlerini artırmak” ifadelerini kullandı. Dönmez, Titra Teknoloji'nin geliştirmiş olduğu insansız helikopter, "Kamikaze İHA", "Gözetleme İHA"sı gibi ürünlerle Türkiye'de savunma sanayisinde adını duyurmuş bir firma olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu; “İki grubun hedefi birbiriyle tam örtüşme gösteriyor. Bu yatırımlar, iki grubun hedeflerine ulaşmasını hızlandıracak nitelik taşıyor. Titra Teknoloji, insansız helikopter konseptini Türkiye'de ilk geliştiren firma oldu ve 200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız helikopter geliştirdi.

AR-GE faaliyetleriyle bunu daha yüksek kapasitelere artırma yönünde çalışmalar devam ediyor. Yine taktik seviyede yaklaşık 80 kilometre uçuş menziline sahip 15 kilogram kalkış ağırlığında bir taktik 'Kamikaze İHA' geliştirmiş durumdayız. Bu ürünler sürü kabiliyetleri ile beraber geliştirilmesi sonucunda hâlihazırda dünya çapında ilk beş ürün arasına girebilecek kapasitedeler.”