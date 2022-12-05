“Patates ve soğan üreticileri ekimden vazgeçiyor, portakal üreticisi kaygılı”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ihracat kısıtlamalarının üreticiye ve ihracatçıya zarar vermesinin yanı sıra yurt dışı pazarlarının kaybedilme riski nedeniyle ülke ekonomisine de zarar verebileceğini söyledi.

Doğru, konuya ilişkin açıklamasında, patates ve kuru soğan ihracatına getirilen kısıtlama ile ekim döneminde bulunan ve ülkenin ilk hasadını yapacak olan Adanalı üreticilerin, hasat zamanı “stok çok olur fiyat düşer” düşüncesiyle ekimden vazgeçtiğini bildirdi.

“Mayıs ayında patates-soğan aramayalım” uyarısında bulunan Mutlu Doğru, tüketicinin de bedel ödememesi için bu ürünlerdeki kısıtlamanın kademeli de olsa kaldırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Mutlu Doğru, portakal üreticilerinin sıkıntılarına da dikkati çekerek, “Portakal bu yıl çok az olduğu için fiyatların yükseldiği ve bu sebeple de ihracatının kısıtlanması gerektiği söylentileri portakal alımlarının ihracatçı tarafından durmasına neden oldu” dedi.

Doğru, bu konudaki haberlerin bakanlık tarafından doğrulanmadığını, aksine Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından yapılan tahminlere göre, Finike bölgesi portakal rekoltesinin çok iyi olduğunu ve Adana’daki açığı kapatacağının tahmin edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üreticiler, ihracat yasağı söylentilerinden rahatsız"

“Toplam 1.7 milyon ton olan yıllık portakal üretiminde bu yıl sene başında yapılan tahminlere göre geçen yıla göre %30 civarında azalma olacağı düşünülürken, Antalya bölgesinden gelen iyi haberlerle bu azalma tahmini geriledi. Geçen yılki rakamlara göre toplam 1.7 milyon tonluk portakal üretiminin sadece 250 bin tonu ihraç edilirken bu yıl ihracat rakamının daha da gerileyeceği ve iç piyasada sezon sonuna kadar yeterli portakal olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle üretim maliyetlerinin artması yanında geçtiğimiz mart ayında yaşanan don olayı nedeniyle Çukurova’da rekoltesi düşük olan portakal üreticilerimiz piyasada konuşulan ihracat yasağı söylentilerinden son derece rahatsız olmaktadır.”

Bu durumun “daha fazla üretim, ihracat ve istihdam” hedefli uygulanan ekonomik politikalarla çeliştiğini vurgulayan Doğru, ihracat kısıtlaması söylentilerine resmi bir açıklama ile son verilmesinin tüm üretici ve ihracatçıların beklentisi olduğunu bildirdi.

Mutlu Doğru, “Çiftçinin temsilcisi konumunda olan herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya ve görsel medyada ekranlara çıkarak yapılan yayınlarda üreticimiz, ihracatçımız ve tüketicimiz için uzun vadeli düşünülerek ülke menfaatlerini gözeten açıklamalar yapılmasını temenni ediyoruz” dedi.