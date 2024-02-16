PepsiCo, geleceğin Türk bilim kadınlarını destekliyor

Özlem ERMİŞ BEYHAN

PepsiCo Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi, bu yıl da STEM alanında eğitim gören kız öğrencileri desteklemeyi sürdürüyor. Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi, sadece maddi destek değil, farklı seminerler, staj ve mentörlük imkanları ile Türkiye’de bilim kadınlarının sayısının artmasını hedefleyen bir proje.

Yüzde 23’ü deprem bölgesinden

PepsiCo küresel olarak PepsiCo Vakfı aracılığıyla 2025’e kadar en az 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun faydalanacağı girişimlere 100 milyon dolarlık yatırım yapma sözü verdi. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, Türkiye’nin bu çalışmalarda en aktif oldukları ilk 3 ülkeden biri olduğunu söyledi. Şen’in verdiği bilgilere göre, bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız öğrencilerin daha fazla yer alması amacıyla gerçekleştirilen projeyle bugüne kadar 325 öğrenci desteklendi. 37 yeni öğrencinin dahil olduğu proje kapsamında 2024 yılında da 200 kız öğrenciye TEV üzerinden burs veriliyor. Bu bursiyerlerin yüzde 23’ü deprem bölgesinde öğrenim görüyor.

Tahminlerin ötesinde ilgi var

Evrim Şen, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, “STEM alanları, dijitalleşen dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor, eşitsizliklerin ortadan kalması için kadınların da bu alanda daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz projeyi çok kıymetli buluyoruz, bu projenin aynı zamanda STEM alanlarında kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. TEV iş birliğiyle üç yıldır gerçekleştirdiğimiz projeye Türkiye’nin dört bir yanından STEM alanında okuyan kız öğrenciler başvuruyor. İlginin bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiştik ve bunun gerçekleştiğini görmek bizleri gerçekten duygulandırıyor” dedi.

Ses tanıma sistemleri kadınlarda %70 daha fazla hata yapıyor

Araştırmalara göre ses tanıma sistemleri, kadın sesinde yüzde 70 daha fazla hata yapıyor. Yapay zekâ bazı datalarla yeni tedaviler geliştirecek ve kadın dataları daha az olduğu için tedavilerin kadınlara uygulanan yüzde 50’sinde daha fazla hata olasılığı var. Bilim kadınları erkeklerden daha az olduğu için, toplumun yarısı yapay zekânın gücünün artacağı gelecekte, risk altında. Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, PepsiCo’nun Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi’nin bu açıdan da önemli olduğunu söyledi. Çocuklar için Matematik Akademisi kurucusu Can Gürses ise, “Türkiye’de üniversite yerleştirmelerinde ilk bindeki sayısal öğrencilerinde STEM alanlarına yerleşme oranı erkeklerde yüzde 81.3, kızlarda ise yüzde 18.6. Oysa STEM’de yetkinlik, artık gençlerimiz için bir zorunluluk” dedi.