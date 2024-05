“Perakende sektörünü yeniden şekillendirenler ayakta kalacak”

Takip Et

Dr. Giuseppe Stigliano ve Prof. Philip Kotler dijital sonrası çağda perakendecilerin müşteri deneyimini geliştirmek için en etkili kanalları seçmeleri gerektiğini vurguluyorlar. Stigliano ve Kotler, opti kanal stratejisinin çoklu ve bütüncül kanalların ötesinde müşteri odaklı bir yaklaşım sunduğunu belirtiyorlar.

Dijital dönüşüm, perakende sektörünü köklü bir şekilde değiştiriyor. Bu değişim, müşteri deneyimlerinden operasyonel stratejilere kadar her alanda kendini gösteriyor.

Pazarlama ve perakende dünyası, artık çok kanallı yaklaşımların ötesine geçerek her müşteri temas noktasında bütüncül ve entegre deneyimler sunmayı hedefliyor. Bu süreçte, teknoloji ve tüketici davranışlarındaki hızlı değişimler, perakendecilere sürekli adaptasyon ve yenilik yapma zorunluluğu getiriyor. Ayrıca pandemi sonrası ekonomik dalgalanmalar ve tüketici beklentilerindeki dönüşüm, perakende sektörünün sürdürülebilir stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor.

Bu bağlamda, sektör liderleri ve vizyonerler, değişen pazar dinamiklerine ayak uydurabilmek için yeni nesil pazarlama ve perakende yöntemlerini benimsemek durumunda. İşte bu noktada, sektör profesyonellerine yol göstermek üzere Prof. Philip Kotler ve Dr. Giuseppe Stigliano gibi isimlerin çalışmaları büyük önem taşıyor. Onların önerileri, dijitalleşme çağında perakendecilerin karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilme ve fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanabilme konusunda kritik bir rehber niteliğinde.

“Pazarlamanın babası” olarak kabul edilen Prof. Philip Kotler’la dünyaca ünlü uluslararası pazarlamacı ve perakende vizyoneri Dr. Giuseppe Stigliano tarafından yazılan ve bu yılın başında okuyucuyla buluşan Redefining Retail: 10 Guiding Principles for a Post-Digital World (Perakendeyi Yeniden Tanımlamak: Post Dijital Dünya İçin 10 Yol Gösterici İlke) Esas Gayrimenkul tarafından Türkçe’ye kazandırıldı. Kitabın Türkçe baskısının lansmanı için İstanbul’a gelen Stigliano, kitabın perakendenin yeni yüzü ve tüketici marka pazarlaması üzerine pratik bir tartışma sunduğunu belirtiyor.

Post-dijital çağda perakende için kusursuz fırtına yaşandığını ifade eden Dr. Stigliano, “Kusursuz fırtına, makroekonomik baskılar ve tüketici dinamiklerindeki dönüşümle birlikte belirginleşen kurumsal şirketlerin bu değişimlere ayak uydurmakta zorlandığı bir dönemi tanımlamak için kullandığımız bir ifade. Artan maliyetler, pandemi kaynaklı borçlar, yüksek faiz oranlarının getirdiği ekonomik durgunluk, tedarik zinciri aksaklıkları, uzaktan çalışma trendleri ve rekabetçi olmayan ücretler nedeniyle perakende çalışanlarının yetersizliği gibi faktörler bu fırtınanın altını çiziyor.

Buna riskten kaçınan kültür, teknolojiyi benimsemede gecikme, yetersiz veri kullanımı ve dijital başarı eksikliği gibi faktörler de eklendi. Dijital odaklı şirketlerin güçlü yükselişi ve mülk sahiplerinin yüksek kira talepleri de dış baskılar arasında yer aldı” diyor. Uzun vadede sadece en uyumlu ve yenilikçi şirketlerin bu fırtınadan sağ çıkacağını öngördüklerini ifade eden Stigliano, perakendecilerin sadece hayatta kalmanın ötesine geçmeleri, işletme modellerini proaktif bir şekilde yeniden tanımlamaları, gelişen teknolojilere açık olmaları ve tüketiciye yaklaşımlarını çeşitlendirmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Çoklu kanaldan opti kanala geçiş

Dr. Giuseppe Stigliano, perakende sektörünün geleneksel çoklu kanal yaklaşımının artık yetersiz kaldığını ve bütüncül kanal evriminden daha ileri bir adım olarak opti kanal stratejisine geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dijital sonrası çağda perakendecilerin müşterilerin bir kanaldan diğerine sorunsuz geçiş yapabilmelerini sağlayacak yeni stratejiler geliştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Stigliano, “Perakende, çok lu kanaldan bütüncül kanala doğru evriliyor fakat gerçek hedef opti kanal olmalı” diyerek perakendecilerin ve marka yöneticilerinin müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak için en etkili kanalları seçmeye odaklanmaları gerektiğini ifade ediyor.

Bu yeni yaklaşımın müşteri yolculuklarını destekleyen doğru kanal kombinasyonlarını belirleyerek her temas noktasının rolünü açıkça tanımlamak ve kaynakları en etkili şekilde kullanmak üzerine kurulu olduğunun altını çizerek, “Opti kanal stratejisi, sektör profesyonellerinin mevcut kanallar ve temas noktaları arasından seçim yaparak kaynaklarını daha bilinçli tahsis etmelerini öneriyor. Bu yaklaşım, her temas noktası için özelleştirilmiş bir planlama ve kaynak dağılımı gerektiriyor. Böylece, müşteri deneyimi her noktada maksimize edilmiş oluyor” diyor. Bu stratejinin perakende sektörünün dijital sonrası dönemdeki zorluklarla başa çıkabilmesi için kritik önem taşıdığının altını çiziyor.

“Müşteri deneyimini artırmak için teknolojiler sürekli hızlanacak”

“Perakendeyi Yeniden Tanımlamak” kitabının perakendecilerin post dijital çağda başarılı olmaları için bir kılavuz niteliğinde olduğunu ifade eden Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, “Perakende sektörü, teknolojiyle geliştirilmiş harika müşteri deneyimleri sunmak için operasyonlarını evrimleştirip dönüştürdükçe parlak ve ilginç bir gelecek bizi bekliyor.

Esas Gayrimenkul olarak, kendi alanımızda teknolojiye önemli yatırımlar yapmaya devam ederken, perakende teknolojilerindeki gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda perakende iş ortaklarımızın post dijital çağda başarılı olmaları için bir kılavuz niteliği taşıyan bu önemli kitabı dilimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz” diyor.

Değişen dünyanın perakende sektöründe de değişim talep ettiğini belirten Eriç, perakende sektörünün geleceğinin teknolojiyle birlikte olacağına işaret ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Küresel akıllı perakende pazarının büyüklüğünün 2030’a kadar yüzde 29,1’lik bir YBBO (Yıllık Birleşik Büyüme Oranı) ile artması bekleniyor. Pandemi, birçok perakendecinin farklı teknolojilere yatırım yapmasını hızlandırdı. Operasyonları hızlandırmak ve müşteri deneyimini artırmak için teknolojilerin sürekli geliştiğini göreceğiz. Alışveriş deneyimini kişiselleştirmek için yapay zekâ kullanımının artacağına inanıyoruz. Perakendeciler, ürün etkileşimleri veya sanal deneme-giydirme yoluyla benzersiz müşteri deneyimleri için mağazalarda artan bir şekilde artırılmış ve sanal gerçeklik kullanımına gidecekler.”