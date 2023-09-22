“Perakende ve FMCG'de kadın istihdamı artıyor"

İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik çalışmaları gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor.

Kadın liderlere ve çeşitliliği teşvik eden projelere katkı sunan LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman, yetenekli kadın iş gücünü perakende ve tüketici ürünleri sektörüne çekmeyi, elde tutmayı; bilgi, tecrübe ve eğitim desteği vererek kadın çalışanların itibarlarını yükseltmeyi ve kadın lider sayısını artırmayı misyon edindiklerini ifade ediyor. Zaman, “Bu misyonun bir parçası olarak hazırladığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi iş dünyasında daha adil bir ortam yaratma çabalarını desteklemek ve yol göstermek amacıyla tasarlandı.

Rehberin içeriği, çeşitliliği teşvik etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünü geliştirmek için önemli öneriler sunuyor. Liderlikten iş uygulamalarına, eğitimden farkındalık programlarına kadar pek çok alanda çeşitlilik ve eşitlik için adımlar atılmasını vurguluyor” diyor.

Daha fazla adım gerekiyor

NielsenIQ ile birlikte gerçekleştirilen “Perakendede Kadın Çalışanların Konumu” araştırmasına göre perakende ve FMCG sektörleri kadın çalışanların temsil edilme oranı açısından öne çıkıyor. Bu sektörlerde kadınların yönetim kurullarındaki temsil oranı diğer sektörlere göre daha yüksek. Ayrıca 2021'de işe alınan her 10 kişiden 4'ü kadın. Bu da kadınların iş dünyasına katılımının devam ettiğini gösteriyor.

Ancak rehberde belirtildiği gibi iş dünyasında daha fazla çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği için daha fazla adım atılması gerekiyor. Bu alanda başarılı olmak için öncelikle birlikte çalışma gerekliliği üzerinde duran Aysun Zaman, "Temamızdan da anlaşılacağı gibi öncelikli olarak %50 - %50 için el ele vereceğiz.

Taşın altına elimizi koyarak bundan sonra neler yapabiliriz, neleri değiştirebiliriz; kurumlara, kadınlara ve liderlere nasıl yol gösterici olabiliriz diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kurumların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu’ndan faydalanmalarını varsa iyi uygulamalarını paylaşmalarını, böylece diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmelerini ve ilham vermelerini isteyeceğiz" diyen Aysun Zaman sorularımızı yanıtladı.

En yüksek oran perakendede

"En büyük arzularımızdan biri sektörümüzün rakamlarına hakim olmaktı. Fakat ne yazık ki sektör bazlı rakamlar mevcut değildi” diyen Zaman bu nedenle NielsenIQ ile birlikte “Perakendede Kadın Çalışanların Konumu” araştırmasını gerçekleştirdiklerini söylüyor. Araştırma sonuçlarına göre, sektörler bazında kadın çalışan oranının perakendede yüzde 48 ile en yüksek, hizmet sağlayıcılarda ise yüzde 21 ile en düşük olduğunu belirten Zaman, hızlı tüketim ürünleri sektöründe çalışanların yüzde 30'unun kadın olduğunu ifade ediyor.

Yüzde 4.1'lik iyileşme

Beyaz yaka çalışanlar içinde her iki kişiden birinin kadın olduğunu vurgulayan Zaman, mavi yaka grubunda çalışan kadın oranının yüzde 32 olduğunu söylüyor. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri içinde en yüksek kadın çalışan oranının yüzde 68 ile hızlı tüketim ürünleri sektöründe olduğuna dikkat çekiyor.

Zaman, kadınların iş gücüne daha fazla katılımının sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip olduğunu belirterek şunları ekliyor: "Dünya genelinde ekonomi, sağlık, siyaset ve eğitim alanlarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini izleyen bir rapora göre Türkiye ekonomik katılım ve fırsat eşitliği konularında maalesef 133’üncü sırada.

Bu da bize gösteriyor ki kurumlarda henüz çeşitlilik ve kapsayıcılık anlamında gelişme kaydedilememiş. Dünya geneline baktığımızda raporun yayınlandığı 2006 senesinden beri sadece yüzde 4,1’lik bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Bu da tam anlamıyla istenilen seviyeye gelinebilmesi için 131 yıl daha geçmesi gerektiğini gösteriyor.

Yetenek gelişimi desteklenmeli

Zaman, şirketlerin kadınlara yönelik uygulamalarını artırmaları ve yetenek gelişimine destek vermeleri gerektiğini söylüyor. Ayrıca, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi ve kadın istihdamının ihtiyaç duyulan bölgelerde artırılması gerektiğini vurguluyor. Cam tavanların kırılması, fırsat eşitliği verilmesi, kadınların rol ve sorumluluklarına ilişkin olumsuz kalıp ve yargıların kaldırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ayrıca, tüm çalışanlar arasında farkındalık yaratmanın, kadın işi ve erkek işi gibi önyargılardan kurtulmanın önemine değiniyor. Üst düzey pozisyonlara çıkarken kadınların karşılaştığı zorluklara da değinen Zaman, toplumun kadınlara yüklediği rollerin, çalışma hayatına girmelerini ve kariyer yapmalarını engellediğini belirtiyor. Cam tavan engelinin, üst pozisyonlara yükseldikçe daha büyük bir engel haline geldiğine dikkat çekiyor.

Kadın çalışanların, bankacılık ve öğretmenlik gibi mesleklerde bile üst düzey yönetimlerde temsil edilmediğini ve cam tavan engeli ile karşılaştıklarını gözlemlediğini ifade ediyor. Kadınların nitelik ve kariyer gelişimini sağlayacak politikaların oluşturulması, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı farkındalık yaratmanın ve eğitimlerin verilmesinin gerektiğini vurguluyor.