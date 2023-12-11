PirCloud Logo hizmetlerine dahil oldu

Yapsat ve taahhüt alanında çalışan ana müteahhit, onlara bağlı çalışan elektrik, mekanik, peyzaj, izolasyon, mobilya gibi tüm alt taşeron firmaların yanı sıra; rüzgâr ve güneş enerjisi projeleri yapan firmalar da PirCloud platformundan yararlanabiliyor. Ayrıca temizlik, güvenlik, danışmanlık, ajans, müşavirlik gibi proje bazlı çalışan hizmet sektöründeki firmalar da süreçlerini PirCloud ile kolaylaştırabiliyor.

Onaylı ekosistem çözümleri ailesine Türkiye’nin ilk online şantiye yönetimi çözümü PirCloud’u eklemekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, “Her sektörden müşterilerimizin ihtiyaçları için Logo Yazılım onaylı ekosistem çözümleri ailesini genişletmeyi sürdürüyoruz.

Bulut tabanlı altyapısı sayesinde her zaman ve her yerden ulaşılabilen PirC loud, ek lisans ve bakım bedelleri olmadan avantajlı bir kullanım sağlıyor. Logo ERP çözümleriyle entegre olarak çalışan platform, tüm proje paydaşlarının dijital ortamda hizalanmasını sağlıyor. İnşaat, enerji, üretim ve hizmet gibi temel sektörlerde proje-şantiye yönetiminde kayıp ve hataları kontrol altına alarak verimliliği artırıyor” ifadelerini kullandı.