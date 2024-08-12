Promosyon sektörü ABD’ye 5 milyar dolar ihracat hedefliyor

Geçen hafta ABD’de düzenle­nen ASI Show Chicago fuarına PROMASİAD olarak katıldık­larını aktaran Karatemiz, ziya­retin sektör açısından önemli fırsatları beraberinde getirece­ğini ifade etti.

ABD’de promos­yon sektörünün önde gelen sek­tör temsilcileriyle çeşitli temas­larda bulunduğunu dile getiren Karatemiz, “Fuarda, Avrupa ve Uzak Doğu’dan hiçbir katılım­cı yoktu ama ülkemiz adına biz oradaydık. Bunu, Türk promos­yon sektörünün geleceğine da­ir potansiyelini ortaya koyması açısından da çok önemsiyoruz” dedi.

Türk promosyon sektö­rünün Avrupa için tedarik üs­sü olduğunu ve ihracatın çoğun­luğunun Avrupa’ya gerçekleşti­rildiğini ifade eden Karatemiz, ABD’ye ise ihracatta ölçek eko­nomisi ve pazarın uzaklığı nede­niyle ön yargı ile yaklaşıldığını kaydetti. Türkiye’de promosyon sektörünün pazar büyüklüğü­nün yaklaşık 7 milyar dolar se­viyesinde olduğunu belirten Karatemiz, bu rakamın da 2 mil­yar dolarını yurt dışı satışların­dan elde ettiklerini belirtti.

İhracatın yüzde 60’ı AB’ye yapılıyor

İhracatın yüzde 60’ına yakı­nının AB bölgesine yapıldığını dile getiren Karatemiz, “ABD pazarı ise Avrupa Birliği pa­zarının en az 7-8 kat büyüklü­ğünde. Daha da önemlisi ABD artık promosyon ürünlerini Çin’den almak istemiyor. Bu­rada doğru konumlandırmayı yapabilirsek lojistik ve yerinde hizmet anlamında, doğru yatı­rımları, doğru ürün kavramını yerleştirebilirsek ben çok daha başarılı sonuçlar alabileceği­mize inanıyorum” şeklinde ko­nuştu.

ASI Show Chicago kap­samında ABD’de promosyon sektöründe faaliyet gösteren en büyük ciroya sahip ilk 40 fir­maya ödül verildiğini anlatan Karatemiz, “ABD’de promosyon sektöründe faaliyet gösteren en büyük ilk 40 firmanın toplam ci­rosu geçen yıl 13,5 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bizim he­defimiz de orta vadede ABD’ye promosyon ürün ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine yükselt­mek” ifadesini kullandı.

"Sektör hediye kapsamında değerlendirilmemeli"

Sektörün kamuda tasarruf tedbirlerinden etkilendiğini be­lirten Karatemiz, “Sektör ola­rak marka ve mesajı geniş kit­lelere aktarmada rol alıyoruz. Sektörümüzün eşantiyon ve hediye kapsamında değer­lendirilmesini doğru bul­muyoruz. Bu algının değişmesi gerek­tiğini düşü­nüyoruz" dedi.