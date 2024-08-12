Promosyon sektörü ABD’ye 5 milyar dolar ihracat hedefliyor
Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, salgından sonra ABD promosyon sektörünün ithalatta Çin dışında alternatif pazar arayışına girdiğini belirterek, ABD’li promosyon devlerinin Türkiye’yi yeni alternatif pazar olarak seçmeye hazırlandığını söyledi.
Geçen hafta ABD’de düzenlenen ASI Show Chicago fuarına PROMASİAD olarak katıldıklarını aktaran Karatemiz, ziyaretin sektör açısından önemli fırsatları beraberinde getireceğini ifade etti.
ABD’de promosyon sektörünün önde gelen sektör temsilcileriyle çeşitli temaslarda bulunduğunu dile getiren Karatemiz, “Fuarda, Avrupa ve Uzak Doğu’dan hiçbir katılımcı yoktu ama ülkemiz adına biz oradaydık. Bunu, Türk promosyon sektörünün geleceğine dair potansiyelini ortaya koyması açısından da çok önemsiyoruz” dedi.
Türk promosyon sektörünün Avrupa için tedarik üssü olduğunu ve ihracatın çoğunluğunun Avrupa’ya gerçekleştirildiğini ifade eden Karatemiz, ABD’ye ise ihracatta ölçek ekonomisi ve pazarın uzaklığı nedeniyle ön yargı ile yaklaşıldığını kaydetti. Türkiye’de promosyon sektörünün pazar büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Karatemiz, bu rakamın da 2 milyar dolarını yurt dışı satışlarından elde ettiklerini belirtti.
İhracatın yüzde 60’ı AB’ye yapılıyor
İhracatın yüzde 60’ına yakınının AB bölgesine yapıldığını dile getiren Karatemiz, “ABD pazarı ise Avrupa Birliği pazarının en az 7-8 kat büyüklüğünde. Daha da önemlisi ABD artık promosyon ürünlerini Çin’den almak istemiyor. Burada doğru konumlandırmayı yapabilirsek lojistik ve yerinde hizmet anlamında, doğru yatırımları, doğru ürün kavramını yerleştirebilirsek ben çok daha başarılı sonuçlar alabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.
ASI Show Chicago kapsamında ABD’de promosyon sektöründe faaliyet gösteren en büyük ciroya sahip ilk 40 firmaya ödül verildiğini anlatan Karatemiz, “ABD’de promosyon sektöründe faaliyet gösteren en büyük ilk 40 firmanın toplam cirosu geçen yıl 13,5 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bizim hedefimiz de orta vadede ABD’ye promosyon ürün ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek” ifadesini kullandı.
"Sektör hediye kapsamında değerlendirilmemeli"
Sektörün kamuda tasarruf tedbirlerinden etkilendiğini belirten Karatemiz, “Sektör olarak marka ve mesajı geniş kitlelere aktarmada rol alıyoruz. Sektörümüzün eşantiyon ve hediye kapsamında değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu algının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.