Promosyon sektörüne yılbaşı etkisi

24 Ekim 2017

Modern zamanın etkili tanıtım araçlarından olan promosyon ürünleri, firmalar tarafından özellikle potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek, mevcut ürünleri pazarlamak ve tüketici sadakati yaratmak amacıyla kullanılıyor.



Promosyon sektörü, dijitalleşme çağından etkilenmeyerek, 20 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşırken, sektörün ihracatı da yaklaşık 2 milyar euro.



Bidolubaski.com CEO’su Ömer Atakoğlu, "21’inci yüzyılda reklam yapmak kadar akıllarda kalıcı olmanın ve marka değerinden söz ettirmenin önemi büyük. Promosyon ürünleriyle bunu başarılabilen kurumlar gelirlerinin yüzde 5’ini promosyon malzemelerine ayırıyor. Bu oranın yüzde 30’unu yılbaşına yakın kasım ve aralık aylarında harcayan işletmeler, en çok takvim, ajanda, kalem, küp bloknot gibi ürünleri tercih ediyor. Promosyon ürünlerinin pazarlamaya olan etkisinden tam verim alabilmek için doğru hedef kitle belirleme, içinde bulunulan sezon ve hizmet gösterilen bölgenin oluşturduğu üçgene de dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Kaliteli üretim ve ürün çeşitliliği Avrupa kapılarını açıyor

Sektöre değinen Ömer Atakoğlu, "Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin toplam promosyon harcaması 1 milyar TL civarında. Pazarın devamlılığına katkıda bulunan yaklaşık 60 bin firmanın yer aldığı sektör için Bidolubaski.com olarak, e-ihracat tarafında talepleri karşılamak için ciddi bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Özellikle üretimdeki kalite ve ürün çeşitliliğindeki avantajlı pozisyonumuzla Avrupa’dan da üretim talepleri alıyoruz" dedi.