Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden (TÜRES), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında indirim çağrısına destek geldi.
Haber Merkezi
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TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kampanyaya destek olacaklarını belirterek, yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu.
Bu karara birçok restoranın destek vermesini beklediğini ifade eden Bingöl ayrıca, temel gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler dolayısıyla menülerdeki bazı ürünlerde indirim de yapılacağını bildirdi.
Bingöl, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.