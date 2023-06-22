“Riskler için tedbir alan zor zamanı kolay atlattı”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İntegral Yatırım iş birliğinde hayata geçirilen ve yıl sonuna kadar 4 ilde yapılması planlanan ‘Ekonomi & Finans Buluşmaları’nın 2. Kayseri’de düzenlendi. Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) ev sahipliğinde, “Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi” temasıyla gerçekleşen etkinliğe iş dünyası yoğun katılım gösterdi.

Finansmana erişim zorlaştı

Toplantıda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Gizer, finansman kaynaklarına erişimin geçtiğimiz yıla göre daha da zorlaştığını söyledi.

Nakit akışı, işletme sermayesi ihtiyacı, finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin bu yılın da öncelikli gündemi olduğunu belirten Gizer, “TÜRKONFED olarak her yılın her çeyreğinde üyelerimizin nabzını ölçtüğümüz araştırmamızın 2023 yılı ilk çeyrek sonuçları da bunu gösteriyor. Ağırlığını KOBİ’lerin oluşturduğu işletmeler açısından, finansmana erişimde şartlar ağırlaşırken, krediye erişim de neredeyse imkânsız hale geldi.

İşletmelerin yaklaşık üçte ikisi, işletme sermayelerini en çok kendi kaynakları ve gelirleriyle finanse ederken, yüzde 20,3’ü banka kredileri, yüzde 12,4’ü ise tedarikçi ya da müşterilerinden aldığı finansman ile karşıladığını söylüyor. Her firmanın ikliminin ekonomi, yakıtının ise finansman olduğu çoklu krizler çağında, üretim, yatırım ve istihdam gemisini sağ salim limana ulaştırmak için kamu başta hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi.

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan ise pandemi sonrasında dünya ekonomisinde öngörülemez negatif dalgalanmalar yaşandığını söyledi. Taşdoğan, “Bu süreçte hem bireyler hem de İşletmeler büyük maddi zarar gördü. Ancak risklere karşı tedbir almış olanlar bu zor zamanları daha kolay atlattı. Riskler, başarı ortamını kendi koşullarıyla beraber getirir” şeklirde konuştu.