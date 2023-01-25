Rönesans, Türkmenistan'da GTG-2 için imza attı

Rönesans Holding, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 14. Japon-Türkmen Ekonomi Konferansı'nda, Orta Asya'da hayata geçirilecek bir proje için ön anlaşmaları tamamladı.

22 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen konferansa, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Başkan Yardımcısı Rashid Meredov ve Itochu Cooperation Direktörü Hiroyuki Tsubai başkanlık yaptı. Konferansı, Türkmenistan adına Türkmenhimya Bakanı, Türkmengaz Bakan, Enerji Bakanı Yardımcısı, Ekonomi Bakan Yardımcısı, Türkmenistan Dış Ekonomik İşler Bankası Başkanı, Türkmenistan’nın Japonya Büyükelçisi ile bölgede projeler yürüten Türk ve Japon şirketlerin temsilcileri izledi.

Anlaşma kapsamında, 2014-2019 yılları arasında Kawasaki Heavy Industries ile birlikte Türkmenistan’nın başkenti Aşkabat’ta hayata geçirilen, dünyanın ilk doğalgazdan benzin üretim tesisi olan ve 1,7 milyar dolar karşılığı bedel ile inşaa edilen GTG (Gas to Gasoline) projesinin ikincisi inşa edilecek. GTG-2 projesi için Türkmenhimya, Rönesans Endüstri Tesisleri, Kawasaki Heavy Industries ve Itochu Cooperation arasında mutabakat zaptı imzalandı.

2019 yılında hayata geçirilen ilk GTG tesisi, büyük ölçekli endüstriyel tesis olarak "Dünyanın İlk Doğalgazdan Benzin Üreten Tesisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.