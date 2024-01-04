Sabancı Hibe Programı 2024 başvuruları başladı

Konuya ilişkin açıklama yapan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Çalışmalarımız doğrultusunda bugüne kadar 238 projeye 80 milyon liradan fazla destek verdik ve Türkiye'nin 81 ilinde yüz binlerce insana ulaştık" dedi. 2007'den bu yana uyguladığı Hibe Programı'nın yeni dönem başvurularına yönelik bilgi veren Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak 17 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programı'nı kesintisiz sürdürdük" dedi.

“Hikayelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz”

Toplumsal gelişim için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Safkan, "Bu hedefimizin gerçekleşmesi için de sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. 17 yıldır, Türkiye'de sivil topluma kesintisiz hibe desteği veren tek vakıfız.

Çalışmalarımız doğrultusunda da bugüne kadar 238 projeye 80 milyon liradan fazla destek verdik ve Türkiye'nin 81 ilinde yüz binlerce insana ulaştık. Desteğimizin kapsamı yalnızca hibe değil, kurumların ihtiyaç duydukları alanlarda kapasitelerini geliştirebilmeleri için uzmanlık desteği sağlamaktan, iletişim ve görünürlük faaliyetlerine kadar birçok alanda onlara yol arkadaşlığı yaptık. Ne mutlu ki bu yıl da yeni yol arkadaşlarımızla toplum için var gücüyle gönülden çalışan insanların varlığına dair inancımızı güçlendirmeye ve iz bırakan hikayelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz" dedi.

Programa başvuracak projelere 600 bin lira ile 1 milyon lira arasında hibe desteği sağlanacak ve toplam 8 milyon lira destek verileceği belirtilirken, seçilen projelerin en erken 17 Temmuz'da başlaması ve en geç 16 Temmuz 2025'te sona ermesi, temel faaliyetlerinin de Türkiye sınırları içerisinde olması gerektiği bilgisi verildi. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları gerektiği ifade edildi.