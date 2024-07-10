Sağlıklı toprak için ‘gönül birliği’ kurdular
Türkiye’de tarımın ve buğday üretiminin sürdürülebilirliği için 15 yılda toplam 20 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren ETİ Burçak, WWF-Türkiye ile 4 yıl önce başlattığı ‘Sağlıklı Toprak Hareketi’ projesini, ‘Toprak Gönüllüleri’ açılımıyla devam ettirecek. Proje ile tarım topraklarımızın iyileştirilmesi amaçlanıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) iş birliği doğrultusunda yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 88’i sağlıksız durumda. Bu soruna çözüm geliştirmek amacıyla 2020 yılında ‘Sağlıklı Toprak Hareketi’ projesini başlatan ETİ Burçak & WWF-Türkiye, projeyi yeni dönemde ‘Toprak Gönüllüleri’ açılımıyla devam ettireceğini duyurdu.
İlk aşamada İç Anadolu bölgesinde Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerine giderek çiftçileri tarlalarında ziyaret edecek olan ‘ETİ Burçak & WWF-Türkiye Toprak Gönüllüleri’, çiftçilere toprak koruma yöntemlerini uygulamalı olarak anlatacak.
Yakıttan yüzde 85 tasarruf
Projeye ilişkin yaptığı konuşmada tarım topraklarının verimliliği konusunda farkındalığa dikkat çektiklerini belirten ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, “Eskişehir’in Çifteler ilçesinde gerçekleştirdiğimiz koruyucu tarım uygulamalarıyla toprağın sağlığını korurken aynı zamanda çiftçilerin yakıttan yüzde 85 ve işçilikten de yüzde 70 tasarruf sağlamasına katkı sağladık.
Toprak Gönüllülerimizle onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerini çiftçilere aktarabilmeyi hedefliyoruz. Bu paralelde de Eskişehir, Şanlıurfa, Aydın ve Tekirdağ illerinde onarıcı tarım yapan çiftçi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve 100 ziraat mühendisi öğrencinin çiftçimizle, deneyim paylaşımı gerçekleştirerek, uygulamaların yerinde görülmesi ve deneyim paylaşılmasının sağladık” dedi.
20 öğrenciye Toprak Kampı
Bu yıl ziraat fakültelerinden öğrencilerle ve üç gün sürecek Toprak Kampı’nda 20 ziraat mühendisliği öğrencisinin, onarıcı tarım konusunda uzmanlardan teorik ve uygulamalı eğitim alacaklarının bilgisini veren Ercan Öz, “Eğitimleri tamamlayan bu gençlerimiz, sürecin sonunda ‘ETİ Burçak Toprak Gönüllüleri’ olacak ve öğrendiklerini sahada çiftçilere uygulamalı bir şekilde gösterecek” diye konuştu.
Gezici araçla yağış simülasyonu
Yağış simülasyonu etkinliğinin önemine vurgu yaparak ekim ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Öz, “Onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerinin çiftçilere aktarılması için gezici aracımızla hazırlanacak yağış simülasyonunu, ETİ Burçak WWF-Türkiye Toprak Gönüllüleri ve WWF-Türkiye’nin uzman teknik personelleri ile birlikte Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas’taki çiftçilerimizle buluşturacağız. Bu illerimizi daha önce yayınladığımız ‘Türkiye’de Tarım Arazilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Raporu’nu baz alarak buğday üretiminin en yoğun olduğu lokasyonlara göre belirledik” diye ekledi.
"Toprağı koruyacak adımlar atıyoruz"
WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Ömür Kula ise, “2020 Eylül ayından bu yana ‘Sağlıklı Toprak Hareketi’ projesini sürdürüyoruz. Amacımız; toprağı korumaya ve iyileştirmeye yönelik sürdürülebilir yaklaşımların uygulanması ile topraklarımızın yeniden canlanmasını sağlamak” dedi.
3 farklı rapor hazırlandı araştırma çıktıları derlendi
ETİ Burçak & WWF Türkiye, Sağlıklı Toprak Hareketi Projesi süresince alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla 3 farklı rapor hazırladı. ‘Türkiye’de Tarım Arazilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği’ başlıklı raporda, tarım arazilerinin mevcut durumu ile sürdürülebilir ve onarıcı tarım yöntemlerine yönelik önerilere yer verildi. ‘Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Politika Uygulama ve İletişim Önerileri’ adlı raporda tarım uygulamalarının çiftçiler arasında nasıl yaygınlaştırılacağını anlamak amacıyla yapılan geniş kapsamlı sosyolojik araştırmanın çıktıları derlendi.
Doğrudan ekim yöntemiyle yakıtta yüzde 85 tasarruf
Sağlıklı Toprak Hareketi projesi kapsamında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 52 dekarlık pilot alanda doğrudan ekim çalışmaları başlatan ETİ Burçak & WWF-Türkiye, bu yöntemi denemek isteyen çiftçilerin ortak kullanımına sunulmak üzere Çifteler Ziraat Odası’na doğrudan ekim makinesi hibe etti. Bu uygulamayı denemek isteyen çiftçilerin sayısının artmasıyla toprak işlemesiz tarım uygulama alanı yaklaşık 40 kat büyüyerek 2050 dekarlık alana yaygınlaştırıldı. Proje kapsamında 4 yıldır pilot tarlalarda hayata geçirilen koruyucu tarım uygulamalarıyla çiftçiler yakıttan yüzde 85 ve işçilikten de yüzde 70 tasarruf sağladı.
“Bereketli topraklar maalesef işlevini yitirebilir”
ETİ Burçak’ın yeni marka elçisi Kıvanç Kasabalı, “ETi Burçak ve WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri” ve Sağlıklı Toprak Hareketi projesi, çiftçilerimizin verimliliklerini arttırarak tarım yapabilmelerine olanak sağlayacak. Tarım topraklarımız maalesef giderek sağlığını yitiriyor. Bu konuda hızla harekete geçmeye ve önlem alınmasına ihtiyaç var. Bu önlemler alınmazsa yüzyıllar boyunca bizleri besleyen bu bereketli tarım toprakları maalesef işlevini yitirecek” dedi.