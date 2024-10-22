SAHA Expo, ekonomiye 2 milyar dolar değer katacak
Yerli üretimi ve milli ürünleri ile Türk savunma sanayisinin stratejik önemdeki yüksek teknolojili ürünleri, “Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir” temasıyla SAHA Expo ’da sergilenecek. Dost ve müttefik 120 ülkeden 150 bini aşkın ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan fuar kapsamında yapılacak görüşmelerle 2 milyar doların üzerinde ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.
Türkiye’nin savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gösteren, her 2 yılda bir düzenlenen SAHA Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) ziyaretçilerini ağırlayacak. İFM’de 8 sergi salonu, fuaye ve açık alan olmak üzere toplam 90 bin metrekare alanda dördüncü kez düzenlenecek olan SAHA Expo’da; bin 400’den fazla katılımcı firma yer alacak. 300’ü aşkın resmi ve 150’den fazla ticari delegasyonun yanı sıra fuarda 150 bin ziyaretçi ağırlanması bekleniyor.
İhracat hedeflerine giden yolda önemli mesafe kat eden Türk savunma sanayisinin, başarısını pekiştirmek amacıyla SAHA Expo’ya güçlü bir katılım göstermesi bekleniyor. Fuar, bin 200’den fazla firması ve 29 üniversitesi ile Türkiye ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılımı ve desteği ile gerçekleştirilecek.
Sektörün en iyilerini bir araya getirecek
Türkiye’nin yükselen savunma ve havacılık üretim potansiyelini ve bağımsız üretim gücünü sergilemek için uluslararası bir platform olarak hizmet veren fuarda savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayisinin stratejik öneme sahip birçok yüksek teknolojili ürünü sunulacak ve bunların bazıları ilk kez sergilenecek. Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde bölgenin en büyük fuarı olarak nitelendirilen fuar, 120 farklı ülkeden 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Uluslararası alanda sektörün en iyilerini buluşturmaya hazırlanan SAHA Expo’da 2 milyar doların üzerinde ekonomik değer oluşturulması amaçlanıyor.
SAHA Expo’da bu sene bir ilk olarak yerli ve milli imkânlar ile üretilmiş harp gemileri ve insansız deniz araçları Sarayburnu ve Ataköy limanlarında resmi heyetlerin ve katılımcıların ziyaretine açılacak. Türk savunma sanayisinin son dönemde Deniz Kuvvetlerine kazandırdığı çeşitli platformlar bu kapsamda tanıtılacak.
SAHA Expo, B2B ve G2G görüşmeleri, sektöre yön veren ulusal ve uluslararası panelleri, imza törenleri, çeşitli ürün lansmanları, dünyanın her bölgesinden gelen çok sayıda resmi ve ticari heyetleri, yatırımcı görüşmeleri, girişimcilere özel programları ve gerçekleştirilecek yarışmalarla küresel ekosistemin tüm paydaşlarının bir araya geldiği bir buluşma ortamı sunacak. SAHA Expo’da sayıları 300’ü geçen ürün lansmanı, 200’den fazla sözleşme imzalanması bekleniyor.
SAHA Expo kendi rekorlarını geliştirecek
İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek SAHA Expo, geçen kısa sürede dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarları arasına girdi. Bu yıl birçok açıdan kendi rekorlarını kıracak olan SAHA Expo’ya 120 ülkeden bin 478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25’i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyet katılım sağlayacak. Fuarda imzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde yaklaşık 2 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılması bekleniyor. Önceki yıllarda 4 gün olarak düzenlenen fuara bu yıl bir gün daha eklendi. Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek isteyenler için fuar, iki gün halka açık olacak. Buna göre 25 Ekim Cuma ve 26 Ekim Cumartesi günleri halk günleri olarak planlandı.