SAHA Expo, ekonomiye 2 milyar dolar değer katacak

Türkiye’nin savunma sanayisinin ulaştı­ğı seviyeyi gösteren, her 2 yılda bir düzenlenen SAHA Expo Uluslararası Sa­vunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fu­ar Merkezi’nde (İFM) zi­yaretçilerini ağırlayacak. İFM’de 8 sergi salonu, fuaye ve açık alan olmak üzere top­lam 90 bin metrekare alan­da dördüncü kez düzenlene­cek olan SAHA Expo’da; bin 400’den fazla katılımcı fir­ma yer alacak. 300’ü aşkın resmi ve 150’den fazla ticari delegasyonun yanı sıra fuar­da 150 bin ziyaretçi ağırlan­ması bekleniyor.

İhracat hedeflerine gi­den yolda önemli mesafe kat eden Türk savunma sa­nayisinin, başarısını pe­kiştirmek amacıyla SAHA Expo’ya güçlü bir katılım göstermesi bekleniyor. Fu­ar, bin 200’den fazla firma­sı ve 29 üniversitesi ile Tür­kiye ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuy­la, Cumhurbaşkanlığı hima­yelerinde, Dışişleri Bakan­lığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ti­caret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cum­hurbaşkanlığı Savunma Sa­nayii Başkanlığı ve diğer si­vil ve askeri kamu kurumla­rının katılımı ve desteği ile gerçekleştirilecek.

Sektörün en iyilerini bir araya getirecek

Türkiye’nin yükselen sa­vunma ve havacılık üretim potansiyelini ve bağımsız üretim gücünü sergilemek için uluslararası bir plat­form olarak hizmet veren fuarda savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayi­sinin stratejik öneme sahip birçok yüksek teknolojili ürünü sunulacak ve bunla­rın bazıları ilk kez sergile­necek. Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde bölge­nin en büyük fuarı olarak ni­telendirilen fuar, 120 farklı ülkeden 150 binden fazla zi­yaretçiyi ağırlayacak. Ulus­lararası alanda sektörün en iyilerini buluşturmaya hazırlanan SAHA Expo’da 2 milyar doların üzerinde ekonomik değer oluşturul­ması amaçlanıyor.

SAHA Expo’da bu sene bir ilk olarak yerli ve milli im­kânlar ile üretilmiş harp ge­mileri ve insansız deniz araç­ları Sarayburnu ve Ataköy li­manlarında resmi heyetlerin ve katılımcıların ziyaretine açılacak. Türk savunma sa­nayisinin son dönemde De­niz Kuvvetlerine kazandırdı­ğı çeşitli platformlar bu kap­samda tanıtılacak.

SAHA Expo, B2B ve G2G görüşmeleri, sektöre yön ve­ren ulusal ve uluslararası pa­nelleri, imza törenleri, çe­şitli ürün lansmanları, dün­yanın her bölgesinden gelen çok sayıda resmi ve ticari he­yetleri, yatırımcı görüşme­leri, girişimcilere özel prog­ramları ve gerçekleştirilecek yarışmalarla küresel eko­sistemin tüm paydaşlarının bir araya geldiği bir buluş­ma ortamı sunacak. SAHA Expo’da sayıları 300’ü geçen ürün lansmanı, 200’den fazla sözleşme imzalanması bek­leniyor.

SAHA Expo kendi rekorlarını geliştirecek

İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek SAHA Expo, geçen kısa sürede dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarları arasına girdi. Bu yıl birçok açıdan kendi rekorlarını kıracak olan SAHA Expo’ya 120 ülkeden bin 478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25’i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyet katılım sağlayacak. Fuarda imzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde yaklaşık 2 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılması bekleniyor. Önceki yıllarda 4 gün olarak düzenlenen fuara bu yıl bir gün daha eklendi. Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek isteyenler için fuar, iki gün halka açık olacak. Buna göre 25 Ekim Cuma ve 26 Ekim Cumartesi günleri halk günleri olarak planlandı.