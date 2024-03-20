Sahurda trafik 3 katına çıktı poşet çay siparişi %315 arttı

Hamide HANGÜL

Türkiye’de 2023 yılında 1,6 trilyon TL’lik bir hacme ulaşması beklenen e-ticarete ilgi Ramazan ayında da devam ediyor. Ramazan ayında tüketici tercihleri ve e-ticarete yönelik bilgiler veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Türkiye’de e-ticaretin gelişiminde son 5 yılda büyük artış olduğunu belirterek, “2023’ün ilk 6 ayına ilişkin açıklanan verilere göre Türkiye’deki e-ticaret hacmi 800 milyar TL’yi aştı. Yılın tamamında 1,6 trilyon TL’ye ulaşması bekleniyor” dedi.

İftardan 1 saat sonra online trafik yüksek

Hepsiburada’nın verilere göre oluşturduğu Ramazan ayında tüketici davranışlarına yönelik bilgiler veren Ender Özgün, “Hepsiburada’da, Ramazan aylarında 20:00’den sonra site trafiği artmaya başlıyor, 20:00-22:00 saatleri alışverişin en çok yapıldığı zaman dilimi. Sosyal medyadaki süre artıyor. İftardan bir saat sonra trafik yüksek. Sahur saatlerinde ise Ramazan öncesi döneme göre sitenin trafiği üç katına çıkıyor” diye konuştu.

Ramazan ayı ile en çok satın alınan ürünlerde temel tüketim, ürünleri, züccaciye ve küçük ev aletlerinin öne çıktığına işaret eden Özgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu Ramazan’da, geçtiğimiz aya göre küçük ev aletleri kategorisi yüzde 55, temel tüketim siparişleri yüzde 40, giyim siparişleri yüzde 40, gıda & içecek kategorisi yüzde 35, sağlık ve güzellik kategorisinde yüzde 25 artış yaşandı. Özellikle kahve makineleri ve ev tipi espresso makineleri, tüketicilerin evlerindeki konforu artırmak için tercih ediliyor. Geçen yıl bu kategoride en çok airfryer aranmıştı, bu yıl kahve makineleri ve espresso makineleri oldu.”

Ramazan paketlerinde sipariş yüzde 387 arttı

Hepsiburada’da çeşitli kategorilere göre sipariş oranlarında yaşanan artışlara da dikkati çeken Ender Özgün, bu ürünleri şöyle açıkladı: “Temel tüketim kategorisinde Ramazan paketleri yüzde 387, Lokum yüzde 273, hurma yüzde 220, yumurtalar yüzde 157, reçeller yüzde 155, yağlar yüzde 149, bulyon yüzde 100, ballar yüzde 86, kuruyemişler yüzde 66, gevrekler yüzde 52, glutensiz ürünler yüzde 42,6, helva yüzde 36, kahve yüzde 34,9 ve kuru bakliyatlar yüzde 33,7 artış gösterdi.

Gıda ve içecek ürünlerinde artış yaşanan ürünler ise poşet çaylar yüzde 315, şarküteri ürünleri yüzde 170 ve meşrubatlar yüzde 85 oldu. Geçtiğimiz Ramazan’da satıcılarımızın satışları Ramazan’dan önceki aya göre yüzde 125 artmıştı. Bu yıl da geçtiğimiz aya göre yine benzer oranda satışlarının artacağını ön görüyoruz.”

100 bin satıcı 200 milyondan fazla ürün var

Ramazan ayında küçük ev aletleri siparişlerinde de artışlar yaşandığına dikkati çeken Ender Özgün, “Fritözler yüzde 44, mutfak robotları yüzde 43, su ısıtıcıları yüzde 39, blender yüzde 33 ve ekmek kızartma ürünlerinde yüzde 22 artış yaşandı. Züccaciye kategorisinde ise sürahilerde yüzde 38, tavalarda yüzde 59, kahvaltılık saklama kabı gibi ürünlerde yüzde 43, düdüklü tencerelerde yüzde 36 ve bardaklar ve fincanlarda yüzde 28 artış yaşandı” dedi.

Pazar yerinin, dünyanın en hızlı büyüyen e-ticaret modeli olduğunu vurgulayan Özgün, “Bizim 100 binden fazla satıcımız ve satıcılarımız aracılığıyla sunduğumuz 200 milyon ürün var. Zaten dünyanın hiçbir yerinde de 200 milyon ürünü koyabileceğiniz bir depo bulamazsınız. Biz pazar yeri modelimizle Hepsiburada’nın bir platform olmasının gücünü kullanıyoruz” diye konuştu.