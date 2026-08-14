Sanayici düşük faiz tüketici taksit istiyor

Recep ERÇİN

Türk mobilya pazarındaki tüketici eğilimleri ölçül­dü. Buna göre, tüketicile­rin yüzde 90’ı mobilya satın al­madan önce fiyat karşılaştırması yapıyor, yüzde 53'ü alışverişini kredi kartına taksitli gerçekleş­tiriyor.

Tüketicinin ortalama 12 ay ve üzeri vade ile aylık yak­laşık 16 bin 600 TL taksit öde­mesini makul bulduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, sektör­de halen uygulanan 9 aylık yasal taksit sınırı ile tüketici beklenti­si arasındaki fark dikkat çekiyor.

Mobilya Dernekleri Federasyo­nu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Araştırmamız tüketici­nin ortalama 12 ay vadeyi makul bulduğunu ortaya koyuyor. Buna karşın bugün mobilya sektörün­de uygulanan kredi kartı taksit sınırı 9 ay ile sınırlı. MOSFED olarak uzun yıllardır mobilyanın temel yaşam ihtiyaçlarından bi­ri olduğu gerçeğinden hareket­le taksit sürelerinin artırılması gerektiğini ilgili kamu kurumla­rımızla paylaşıyoruz.

Araştırma sonuçları da tüketici beklenti­si ile mevcut uygulama arasın­da önemli bir fark bulunduğunu gösteriyor. Taksit sürelerinin tü­ketici beklentileri doğrultusun­da yeniden değerlendirilmesi; vatandaşlarımızın kaliteli mo­bilyaya erişimini kolaylaştırır­ken, iç pazardaki talebi destek­leyerek üretime, istihdama ve ül­ke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

“Mobilyacılar zarar ediyor”

Türkiye İhracatçılar Mecli­si (TİM) Sektörler Konseyi’nde mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörünü de temsil eden Ahmet Güleç, “Vatandaş hem indirim hem taksit istiyor. Bunun enflas­yona da faydası olur. Mobilyaya gelen zam yüzde 15-20 oldu ama indirimler sayesinde şu anda mo­bilyacılar hemen hemen 2025’in fiyatlarından ürün satıyor. Mo­bilyacıların yüzde 99’u zarar edi­yor. Çünkü, maliyeti fiyata yan­sıtamıyor” ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadele programı­na değinen Ahmet Güleç, yüksek faizlerin üreticinin maliyetlerini artırdığını dile getirdi.

“Bütün paramız faize gidiyor”

“Enflasyonla mücadele progra­mı 3 yıl olamaz. Bir takvim yılı için­de netleşmeli” diyen Güleç, sözle­rini şöyle sürdürdü: “6 ayda sonuç­ları görmek lazımdı ama sonuçları göremiyorsan, bu reçetede sorun var demektir. En büyük gider işçi­likti ama artık bunu da aşan bir faiz yükümüz var. Bütün paramızı faize yatırıyoruz.

Sanayisizleşme, Tür­kiye’yi bekleyen en büyük tehlike. Ulusal bağımsızlığımıza en büyük tehdit. Enflasyonun düşmesini he­pimiz istiyoruz ama enflasyon üre­timle düşer. Bugün üretim yapamı­yorsak, üretirken işçi mutlu değil­se, biz değilsek, müşteri memnun değilse, ithalat artıyorsa ve ihracat azalıyorsa burada bir çelişki var.

Bunu gidermek için formül basit; Merkez Bankası, Hazine ve Mali­ye bu formülü daha iyi biliyorlar. Enflasyonu düşürelim ama böyle düşmüyor üretimi artırmadan enf­lasyonu düşürmenin imkanı yok. Faiz ve vergiler enflasyonu düşür­memekle ilgili artıyorsa, o zaman bu faiz ve bu vergileri aşağı düşüre­ceğiz! Enflasyonu düşürürken üre­timi desteklemek lazım o zaman adet artar, rekabet artar. Faiz ger­çekten en büyük sorun.”

Kararda kullanıcı yorumları belirleyici

İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısında açıklanan “Türkiye Mobilya Sektörü Tüketici Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması 2026”nın sonuçlarına göre, tüketicilerin yüzde 94’ü mobilya almadan önce dijital kanallardan araştırma yapıyor. Alışveriş yolculuğunda ise tüketicilerin yüzde 63’ü hem mağaza hem online süreci birlikte kullanıyor.

Fiziksel kanalda en çok tercih edilen yüzde 47 ile cadde mağazaları olurken, ürünü fiziksel olarak görmeden almak istemeyenlerin oranı yüzde 41 olarak ölçüldü. Tüketicilerin mobilya satın almaya karar verirken en güvenilir buldukları kaynak yüzde 59 ile kullanıcı yorumları ve yakın çevre oldu. Influencer içerikleri ise yüzde 14 ile kararda en az etkili kanal olarak kaydedildi. Yapay zeka önerilerini tercih edenlerin oranı yüzde 21 oldu.