S.Arabistan Türk firmalarını bekliyor

Seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan Eren, 6 Şubat’taki depremlerden dolayı yurt dışında biraz daha aktif olmaya karar verdiklerini, Suudi Arabistan ve BAE’yle ilişkilerin yeniden ısındığının altını çizdi.

2,7 milyar dolarlık imza

Eren, "Suudi Arabistan çok büyük atılımın içinde. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık yatırım yapacak ülkesinde, bunun 1,4 trilyon dolarını 3 yıl içindeki inşaat olarak anlatıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a çok büyük aktiviteyle geçen yıl faaliyetlerimizi artırmaya başladık" dedi.

Geçen yıl Suudi Arabistan'dan farklı alanlardan bakanların 6 kez Türkiye'ye geldiklerini belirten Eren, "Çok ciddi şekilde inşaatlara yeniden başlayacaklar. Türk firmalarını bekliyorlar. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde, bu görüşmelerin bir kısmı sözleşmeye bağlandı. Yaklaşık 2,7 milyar dolar sözleşmeyi imzaladık.

Ama bunun yılda ortalama 10 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Eren, önemli bir pazar olan Irak'ta, geçen yıl kurulan hükümetle, bekleyen yatırımların başladığını anlatarak, şunları kaydetti: "Bunların en önemlisi Basra Körfezi'nden Türkiye'nin sınırına kadar olan yaklaşık 12 bin kilometrelik bir demir yolu ve oto yolu ağı.

Adı Kalkınma Yolu olan proje tamamlandığında Avrupa'dan bütün transit taşımacılığın Türkiye üzerinden demir yolu ve kara yoluyla geçip Irak'tan Basra Körfezi'ne gitmesi planlanıyor." Türk mühendisleri ve müteahhitleri olarak geçen yılki Irak ziyaretlerinde projeyi aynı süre içinde bitireceklerini dile getirdiklerini aktaran Eren, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de hem demir yollarında hem yap-işlet-devret otoyollarda bunu başarmış durumdayız.

Ümit ediyorum ki yakın zamanda hem Suudi Arabistan'da yılda yaklaşık 10 milyar dolar hem de Irak'ta, sadece Kalkınma Yolu Projesi değil, hastaneler, okullar ve birçok ihtiyaç var. Orada yaklaşık 10 milyar dolar iş yapabilme kapasitesi oluşturursak, orta vadede, 30 ila 50 milyar dolar civarında yurt dışında yeni iş hacmini her yıl alabiliriz."