“Sarıçam Sanayi Sitesi ile üretim artacak, yeni istihdam sağlanacak”

Ziya İPEK

Projenin Adana'nın sanayisine ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bu sitenin sadece fiziksel bir yapı olmanın ötesinde şehrin geleceği için bir vizyon taşıdığını ifade etti.

Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi’nin 889 dekar bir alana kurulacağını, 17,5 dekarlık bölümünün idari bina ve çarşı alanı, 10 dekarının çıraklık okulu, 4 dekarlık alanının ise anaokulu olarak planlandığını anımsatan Zeki Kıvanç, “Entegre sanayi sitesi, üretim ve eğitim faaliyetlerinin bir arada yürütüleceği bir merkez olacak. Sanayi sitesinde, işletmeler 1.000- 5.000 metrekarelik alanlarda faaliyet gösterebilecek.

Yeni site ile üretimin ve istihdamın artmasını ayrıca tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte binlerce kişiye istihdam sağlamasını bekliyoruz” dedi. Mobilya sektörünün ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması açısından bu tür yatırımların önemine dikkat çeken Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı ise Sarıçam’da hayata geçirilecek mobilyacılar sitesinde tahsis aşamasına gelindiğini bildirdi.

Adana'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren 2 bin dolayında işletme olduğunu anımsatan Avcı, projenin mevcut mobilyacılar sitesinin yerine daha modern, entegre ve altyapı hizmetleriyle donatılmış bir yatırım olacağını vurguladı. Avcı, Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin faaliyete geçmesiyle şehrin sanayi ve ekonomik yapısının daha da güçleneceğini ve sosyal açıdan önemli avantajlar sağlayacağını anlattı.

Mobilya sektörünün Adana’da bir bölgede sıkıştığını ve üretim alanlarının genişletilmesi gerektiğine dikkat çeken Sarıçam Kooperatif Başkanı Hasan Bıldırcın da “Yeni kurulacak Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi ile üretimlerimizi daha görünür hale getirebileceğiz. Sektörümüz yeni proje ile daha fazla gelişecek, inşallah bu da Adana’mızın kalkınmasına daha fazla katkı sağlayacaktır" dedi.