Savunma sanayiinin büyük buluşması IDEF’23 başlıyor

IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı katkılarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde, 25 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Küresel ölçekteki en prestijli fuarlar arasında yer alıyor

Dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarları arasında yer alan IDEF, hemen hemen her coğrafyadan üst düzey devlet ve özel sektör yetkililerini ağırlayan nitelikli fuarlar arasında gösteriliyor. Hatırlanacağı üzere Türk savunma sanayi bugün itibarıyla ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile bir bütün olarak Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri haline geldi.

Bugün, Türk savunma sanayii firmaları tarafından üretilen kara-hava-deniz araçları, komuta kontrol sistemleri, elektronik harp sistemleri, atış kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri, gözetleme sistemleri ve belirli güdümlü silâhlar millî imkânlarla tasarlanıyor ve silahlı kuvvetlerin kullanımına sunuluyor.

Savunma sanayiinin son yıllarda göstermiş olduğu atılım, birçok alanda firmanın platform, sistem ve yeteneklerinin yurtdışı pazarlarda talep edilir hale gelmesini sağladı. Bu talebi sürekli kılmak adına ise IDEF ile yerli üretimin başarısı taçlandırılıyor. Fuar kapsamında yapılan iş birlikleri aynı zamanda sektörün geleceğini inşa etme anlamında stratejik önem arz ediyor.

Savunma sanayii devlerini tek çatı altında buluşturan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, hatırlanacağı üzere 2021 yılında, 53 ülkeden, bin 238 katılımcı firma ve 94 ülkeden 68 bin 795 profesyonel ziyaretçi ağırladı. Katılımcı ve ziyaretçilerin yanı sıra 81 ülke, iki uluslararası kuruluştan 163 heyetin ağırlandığı fuarda; 94 imza töreni ile ulusal ve uluslararası sözleşmelere imza atıldı. Fuar, 2023 yılında da her coğrafyadan katılımcı ve profesyonel ziyaretçiyi buluşturmaya hazırlanıyor. 2021 yılı IDEF fuarına yönelik gerçekleştirilen ziyaretçi ve katılımcı memnuniyet araştırmasına göre; ziyaretçilerin yüzde 90’ı fuarı iş çevrelerine tavsiye ediyor.

Ayrıca yüzde 99’u fuardan memnun olduğunu belirtiyor, yüzde 98’i ziyaret amaçlarına fuar sayesinde ulaşıyor ve yüzde 98’i 2023 yılı IDEF fuarını ziyaret etmeyi planlıyor. Öte yandan fuar katılımcıları ile yapılan 2021’deki anket sonuçlarına göre ise katılımcıların yüzde 82’si fuarı iş çevrelerine tavsiye ediyor. Yüzde 88’i fuardan memnun ayrılıyor. Yine katılımcıların yüzde 90’ı hedef kitlesine IDEF sayesinde ulaşıyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 95’i IDEF’23 fuarına da katılmayı planlıyor.

Rakamlarla IDEF’21

- 120 bin metrekarelik alanda 14 salon

-53 ülkeden 1.238 katılımcı

- 94 ülkeden 68 bin 795 profesyonel ziyaretçi

- 81 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 163 heyet

-4 bin 55 adet planlı görüşme sonrası 94 imza töreni

YAŞAR GÜLER Millî Savunma Bakanı: Yerli ve milli savunma sanayimiz ‘Türkiye Yüzyılı’nın yıldızı olacak

Küresel düzeyde belirsizlik, risk ve tehditlerin arttığı, çözüm bekleyen sorunların krize, hatta savaşa evrildiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde ülkeler, uluslararası alanda çok boyutlu ilişkiler kurarken aynı zamanda savunma ve güvenlik stratejilerini güncel tutmak, sınır güvenliğinin sağlanmasından siber alanın korunmasına kadar hemen her alanda risk ve tehditlere karşı hazırlıklı olmak zorundadır.

Dolayısıyla yüksek teknoloji ürünlerinin lokomotifi olan savunma sanayi, ülkelerin gündeminde ilk sırada yer almaya; siber uygulamalar, yapay zekâ, büyük veri analizi ile robotik ve otonom sistemler geleceğin odak noktası olmaya devam edecektir. Bu nedenle savunma sanayi alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi, Ar-Ge çalışmalarıyla bu gelişmelerin içinde yer alınması hayati önemi haizdir.

Yüksek teknolojiye sahip milli savunma ürünlerimiz var

Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Millî Teknoloji Hamlesi’ ile savunma sanayiine öncelik verilmiş ve bu kapsamda ülkemizin rekabet gücünün artırılması, bilimsel ve teknolojik gelişimin hızlandırılması için son 20 yılda yeni uygulama ve mekanizmalar hayata geçirilmiş; Ar-Ge ekosistemi desteklenerek, yüksek teknolojiye sahip millî savunma sanayi ürünleri geliştirilmiştir. Bu çalışmalarımızın neticesinde sadece kendi savunma ihtiyaçlarımızı değil, aynı zamanda dost, kardeş ve müttefiklerimizin de ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Bugün itibarıyla geldiğimiz noktada yerli ve millî savunma sanayimiz, elde ettiği başarılarla, ‘Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı olacak, ülkemizi uluslararası alanda zirveye taşıyacaktır. Savunma sanayi fuarları yüksek teknoloji askeri ürünlerin sergilenmesi ve gelişmelerin takibi açısından uluslararası iş birliği imkânlarının geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır.

Bölgesinde en büyük, dünyada ise sayılı fuarlar arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF) 2023, savunma sanayinin önde gelen firmalarını buluşturan ve uluslararası iş birliğine zemin oluşturan prestijli bir organizasyondur. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 15 defa başarı ile icra edilen IDEF’in, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk gelen 16’ncı organizasyonunun da büyük heyecan ve başarıyla düzenleneceğine inanıyorum.

İDEF tarihinin içeriği en dolu organizasyonu hedefleniyor

Türk savunma sanayisinin son yıllardaki gelişimine paralel olarak kritik öneme sahip Ar-Ge çalışmalarının, birçok yeni projenin ve yerlileştirilen sistemlerin görücüye çıkacağı IDEF 2023’ün, tarihindeki en büyük ve içeriği en dolu organizasyon olması beklenmektedir. IDEF, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da gücünü bir kez daha kanıtlayacak, ziyaretçi ve katılımcıların beğenisini kazanacaktır.

Millî Savunma Bakanı olarak dost ve müttefik ülkelerin resmî heyetlerini ve savunma sanayi firma temsilcilerini iki kıtanın buluştuğu, birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan, barış ve hoşgörünün merkezi, dünyanın en özel ve en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da görmeyi arzu ettiğimizi belirtir, IDEF 2023’ün adına yakışır şekilde başarılı ve verimli geçmesini temenni ederim.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. HALUK GÖRGÜN: Devler liginde yer almayı hak ettiğimizi fuarda göstereceğiz

Askerî, sivil, savunma, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren ana sanayi ve KOBİ’lere, yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları yakalamak ve iş ortaklıkları kurmak hedefiyle bu yıl 16’ncısı düzenlenmekte olan IDEF, dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarlarından birisi olup, tüm coğrafyalardan üst düzey devlet ve özel sektör yetkililerine ev sahipliği yapmaktadır.

Türk savunma sanayiinin son yıllarda göstermiş olduğu atılım, birçok alanda firmalarımızın platform, sistem ve yeteneklerinin yurtdışı pazarlarda talep edilir hale gelmesini sağlamıştır. IDEF 2023 Fuarı, Türkiye’nin savunma sanayinde göstermiş olduğu ilerlemeyi ve artık devler liginde yer alabilecek bir Türkiye’nin var olduğunu dünyaya göstereceğimiz bir arenadır.

Tüm dünyanın kullanmak için sırada beklediği, alanında dünya rekorları kıran sistemlerimiz var. Savaş alanının alışagelmiş doktrinlerini yeniden düzenleme ihtiyacı hissettiren sistemlere ve platformlara sahibiz. Bu imkan ve yetkinliklerle ülkemiz savunma sanayi, bir çok ülkenin rol model alacağı bir yapıya kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek IDEF 2023, aynı zamanda, savunma sanayi iş birliğimizin yoğun olarak devam ettiği ülkeler ile faaliyetlerimizi gözden geçireceğimiz ve yeni oluşumlar ve birliktelikler için önemli adımlar atacağımıza inandığımız bir platformdur.

Oluşan işbirliklerini sürekli kılmak ve yenilerini eklemek adına IDEF Fuarı’nda yapacağımız uluslararası iş birliği faaliyetleri de oldukça faydalı olacak. Katılımcı firmaların yetenek ve kabiliyetlerinin tanıtımını yapabilmeleri için her türlü imkanın sağlanacağı fuarda; firmalarımız yerli ve millî imkanlarla geliştirdikleri platform ve sistemlerini sergileme imkanına sahip olacaklar.

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili SADIK PİYADE: IDEF 2023 ile çıtayı yükselteceğiz

IDEF 2023 Fuarı, Cumhuriyetimizin 100’üncü ve IDEF’in 30’uncu yılını kutlamanın gururu ve heyecanı ile Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve son iki fuarda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde olmak üzere 25 Temmuz 2023 itibarıyla İstanbul/TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde icra edilecek.

Tüm dünyayı sarsan KOVİD-19 pandemisine rağmen IDEF 2021 Fuarı 17-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilmiştir. IDEF 2023 hedefimiz, IDEF 2021’de ulaşılan bu sayıları çok daha yükseğe çıkarmak olacaktır. Bilindiği gibi IDEF’in en önemli özelliklerinden biri de resmi tedarik makamlarımızın da dâhil olduğu yabancı heyetler ve katılımcı firmalar arasında oluşturulan görüşmeler platformudur.

Görüşmelerin planlanması ve icrasına yönelik süreçte yaptığımız iyileştirmelerle bu platformun daha etkin olarak kullanılacağını ve çıtayı yükselteceğimizi düşünüyorum. Diğer yandan KOVİD-19 pandemisinin etkisini yitirmesinin fuara katılacak ülke, firma ve katılımcı sayılarında önemli artışlar yaratacağını değerlendiriyorum. TSKGV olarak, dünyanın dört bir yanından Fuara katılacak tedarik makamları ile savunma sanayii şirketlerini ve profesyonel ziyaretçileri aramızda görmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyacağımızı ifade etmek isterim.