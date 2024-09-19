“Savunmada ayakları üzerinde duran toplumlar kazanacak”

Nagihan KALSIN

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Lübnan’da yaşananlar, bu anlamda hepimize çok şeyler söylüyor. Ülkeler, artık birbirleriyle çok farklı şekillerde çatışmalar yaşayabiliyor.

Hem terör saldırılarında hem de ülke­ler arası çatışmalarda çok farklı yön­temlerin, teknolojilerin kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda, kendi ayakları üzerinde durabilen toplumlar kazana­cak. Başkalarına muhtaç olanlar, baş­kalarının merhametine de güvenmek zorundadırlar.”Türk savunma sanayi­nin elde ettiği başarıların hem istatis­tiklerde hem de sahada somut bir şe­kilde kendini gösterdiğinin altını çizen Yılmaz, yüzde 20’lerde olan savunma sanayi yerlilik oranının yüzde 80'lere çıktığını bildirdi.

Savunma sanayin­de artık sadece tek bir alanda uzman­laşmış yetkinliklerin yeterli olmadığı­na vurgu yapan Yılmaz, “Mühendislik, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik ve biyoteknoloji gibi çeşitli disiplinler­de uzmanlaşmış; aynı zamanda esnek ve yenilikçi düşünebilen yeteneklere ihtiyaç artıyor" şeklinde konuştu.

“Milli Yetkinlik Hamlesi ivme katacak”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi’nin, Türkiye’nin küresel güç olma vizyonunda stratejik bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Görgün, “Bu hamlenin, sadece savunma sanayisinde değil, ülkemizin teknoloji, ekonomi ve inovasyon ekosisteminde de büyük bir dönüşümü tetikleyeceğine inanıyorum.

Savunma sanayisinde güçlü ve dünya çapında söz sahibi bir ülke olma yolunda emin adımlarla yürüdüğümüz bu süreçte, Milli Yetkinlik Hamlesi bize ivme katacaktır” dedi.

Başlıca amaçlarından birinin, savunma sanayisi teknolojilerinde dönüşümü ve yetkinlikleri yönetmek olduğuna işaret eden Görgün, bu ekosistem içerisinde sistematik bir yapı oluşturulmasının, teknolojik yetkinlik analizleri, yol haritaları ve bu doğrultuda insan kaynağı için yetkinlik mimarisi çalışmalarının yapılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.