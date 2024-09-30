''Sektör, teknolojik yatırımlarla rekabette güç kazanıyor"

Takım tezgahı üreticilerinin gelişen teknolojilere hızla adapte olması gerektiğini söyleyen Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, yeni nesil teknolojilerin takım tezgahları sektörünün üretim süreçlerine verimlilik, hassasiyet ve esneklik kazandırdığına dikkat çekti. Otomasyon sistemleri ve ileri dijital teknolojilerle donatılan modern takım tezgahlarının, teknolojinin sunduğu yeniliklerle üretim süreçlerinin hızını ve doğruluğunu artırdığına işaret eden Aydoğdu, böylelikle verimliliğin en üst düzeye çıkarılabildiğini belirtti.

Otomotiv, havacılık, dayanıklı tüketim malları ve enerji gibi endüstrilerinden gelen hassas ve yüksek kaliteli bileşenlere olan talep artışını karşılayabilmenin ancak yeni nesil teknolojileri benimseyerek mümkün olabileceğini kaydeden Aydoğdu, “Bu noktada sensör entegrasyonu, yapay zekanın (AI) kullanımı ve gelişmiş simülasyon özelliklerinin entegrasyonu, makine performansında ve genel ekipman etkinliğinde (OEE) ilerlemeler sağlıyor. Yeni sensörler ve yeni iletişim, kontrol ve izleme yolları, takım tezgahları pazarında akıllı hizmetler ve yeni iş modelleri için yeni fırsatlar kazandırıyor” dedi.

Sektörde teknoloji kullanımı artıyor

Takım tezgahları sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarda teknoloji kullanımının giderek arttığına dikkat çeken Aydoğdu, üretimde robotlaşmanın artması, bu yönde yapılan yatırımların çoğalmasına sebep olduğunu söyledi. Teknolojik kullanımın ayrıca şirketlerin ArGe'ye daha fazla önem vermesine ve karanlık fabrika konseptinin yaygınlaşmasına olanak tanıdığını kaydeden Aydoğdu, “Dar alanlara CNC yatırımı yapmak, alan kapasitesini genişletmek istemeyen imalatçıları zorlayabilir. Ancak, robot otomasyon sistemleri ile mevcut CNC’leri kullanmaya devam ederek maksimum verimlilik elde etmek mümkün. İşe uygun bir teknolojik sistem, yeni yatırımların önüne geçebileceği gibi mevcut teknolojik kapasiteyle daha fazlasını üretmeyi de mümkün kılabilir” diye konuştu.

Tezmaksan’dan, metal yakalı çalışanlar

Tezmaksan’ın sektörde makine üreten makineler dönemini başlattığını ve öncü yaklaşımıyla teknolojiye yatırımda her zaman bir adım ilerisini düşünerek iş süreçlerini yönettiğini belirten Aydoğdu, 43 yıldır süren yolculuklarında sektörü teknolojik yeniliklerle buluştururken son yıllarda da sanayiye metal yakalı çalışanlar kazandırdıklarını bildirdi.

Amaçlarının her zaman daha verimli, daha yenilikçi ve daha rekabetçi üretim süreçleri sunarak sanayiyi desteklemek olduğunu anlatan Aydoğdu, “Artık firmalar, üretim süreçlerinde daha fazla otomasyon ve robot teknolojilerine yöneliyor. Bu da üretkenliği artırırken aynı zamanda çalışanlarımızın daha yaratıcı ve stratejik rollerde yer almasına olanak tanıyor. Sektördeki firmaların yeniliklere açık olması ve teknolojiye daha olumlu bir yaklaşım geliştirmesi, hepimizin ortak çabalarının bir sonucudur. Tezmaksan olarak bu dönüşümün bir parçası olmak bizim için çok önemli” dedi.