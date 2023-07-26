Sektörde yerlileşmeye Kocaeli Savunma Sanayi’nden destek

Belma A.ÖZGEN

Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde öncü adımlar atıyor. Yerlileştirme çalışmalarına hız veren sektör, bir yandan da uluslararası pazarlarda hızlı bir şekilde de büyümeye devam ediyor. Türkiye sanayisinin başkenti olarak bilinen Kocaeli de savunma sanayinde katma değerli çalışmalarla öne çıkıyor. Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Kocaeli Savunma Sanayi (KSS) Genel Müdürü şirketin kuruluş amacını şu şekilde açıklıyor: "Türk Savunma Sanayiinin; bir bütünlük içinde ele alınarak, top yekûn sanayimizle birlikte geliştirilmesi ve zamanla dünyada mevcut savunma, havacılık ve uzay sanayileriyle bütünleşebilecek üretim ve teknolojik olgunluk seviyelerine çıkarılabilmesi ve bu suretle savunma, havacılık ve uzay araç ve gereçleri üretimi ile ihracatının gerçekleşmesini ve geliştirilmesini sağlamak.”

Millileştirme çalışmaları başladı

2 oda, 50 firma, 12 şahıs ortaklığı olmak üzere 64 ortaklı bir çatı şirket olan KSS, kuruluş amacından yola çıkarak bugün Aselsan’ın millileştirme çalışmalarını katkı sağlayacak ürünler geliştiriyor. Beyaz eşyadan, inşaata, gemi inşadan yazılıma, elektronikten fiber optiğe geniş bir üretim altyapısına sahip Kocaeli Savunma Sanayi’nin 10’un üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi ile 100’ün üzerinde üretim tesisinin altyapısını kullandığını söyleyen Murat Erhan, şirketin kuruluşunu müteakip ortaya çıkan Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine rağmen millileştirme çalışmalarına aralıksız devam eden ASELSAN ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 2021 Aralık’ta ASELSAN tarafından millileştirilmesi istenen ve ihracat lisansı gerektiren çevresel algılama birimi ‘’Metodolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi’’nin (KSS MGKS 4200) millileştirme çalışmasına başlandığını ve 6 ay kadar kısa bir sürede Haziran 2022’de, test ve sertifika sürecinin tamamlandığını anlatan Murat Erhan, “MIL-STD-461F ve MILSTD-810G askeri standartlarına sahip KSS MGKS 4200 tüm testlerden tek seferde geçerek kendini ispatlamıştır” dedi.

Sistemin kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Murat Erhan, “Sistem tüm savaş gemilerimizde, tanklarda, Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) tespit ve mücadele sistemlerinde, Elektronik Harp ve Radar sistemlerinde ve hava savunma füze sistemlerinde kullanılmaktadır. Söz konusu cihaz Türkiye’ye uygulanan açık veya üstü kapalı ambargoda tedarik edilememektedir, bundan dolayı kritik öneme sahiptir” dedi.

Ürün gamını genişletiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 yılı Milli Teknoloji Ödülüne aday gösterilen Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi (KSS MGKS 4200)’ün yeni taleplerle beraber hızla ürün ailesini genişlettiğini anlatan Murat Erhan, dış ortam algılama birimi olan ‘TEMPEX’ adı verilen özel bölme ısı ölçüm cihazının üretiminin tamamlandığını belirtti. TEMPEX, TEMPEX Box, görüntüleme ve kalibrasyon çantası, kalibrasyon kiti, Data Logger, Display Box, System Data Converter, System Online Power Management, GPS Box, Ana İzleme Yazılımı gibi ürünlerle ulusal ve uluslararası sahada rekabet gücünü artıracağını söyleyen Murat Erhan, “Hali hazırda ASELSAN üretimi Erken İhbar Hava Radarı, Alçak İrtifa Hava Radarı, HİSAR Yakın ve Orta Menzil Hava Savunma Füze Sistemi, SİPER Uzun Menzil Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, KORKUT Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, M60 ve Leopar II tank modernizasyonu, ALTAY tankı, Haberleşme Şalterleri ve Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) sistemlerde KSS MGKS 4200 kullanılabilecektir” dedi.

Geliştirdikleri Metodolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma sisteminin kârlılık açısından da uluslararası rekabet edebilecek özelliklere sahip olduğunu söyleyen Murat Erhan, çok yakında ürünlerinin ihracatına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

“Orman yangınlarını önceden tespit edeceğiz”

“Geliştirdiğimiz ürün ile orman yangını öncesi yüksek gerilim hatlarının geçiş güzergâhları, yerleşim yerleri, kamp ve mesire alanları, yollar, hava sıcaklığı, nem miktarını göz önüne alarak geliştireceğimiz özel algoritma ile orman yangınlarını ortaya çıkmadan erken ihbar sistemimiz ile yangın ihtimalini tespit ederek önlemlerin alınmasını sağlayabiliriz. Orman yangınlarında en büyük sorun rüzgâr yönü ve hızının öngörülememesidir. Orman yangını esnasında atmosferik basıncı çok hassas olarak takip ederek rüzgâr yönü değişimlerini daha önceden tespit edebilir ve önlem alınmasını sağlamayı hedeflemekteyiz. Akıllı şehir uygulamaları ile şehir içerisindeki hava akış kanallarını ölçümleyerek ısı adaları ve kirli hava oluşumlarını engelleyebiliriz.”

“Piyasadaki diğer ürünlerden farklı özelliklere sahip”

Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma sisteminin benzerlerinden çok daha iyi özelliklere sahip olduğunun altını çizen Murat Erhan: “Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi; rüzgar hızı,rüzgar yönü, hava sıcaklığı, basınç, bağıl nem, küresel konumlandırma (GPS) ölçümlerinin yanı sıra GPS zaman verisini kontrol sistemine besliyor. Tüm elektronik kartların tasarımı ve üretimi, yazılım ve entegrasyonu KSS tarafından gerçekleştirildi.”