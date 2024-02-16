Selçuklu’da 5 yılda 51 proje tamamlandı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Programda gönül belediyeciliği anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen başarılar değerlendirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu’yu, yıldızı parlayan bir ilçe yaptık ve yeni dönemde de hem Türkiye’nin hem de Dünya’nın örnek alacağı hizmetlerle taçlandıracağız” dedi.

Gerçek belediyecilik için çalıştıklarını her zaman ifade eden Pekyatırmacı, “Pandemi ve deprem felaketi süreçlerinde üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirdiklerini belirtirken, 5 yılda 51 proje tamamladık, 13 projenin de yapımına devam ediliyor” diye konuştu. Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek, hemşehrilerimizin konforu için gece gündüz demeden çalıştık. Yeni dönemde de özellikle şehrimizin yapısını yenilemek için çalışmalar yapacağız” dedi.

"Selçuklu'yu ileri taşıyacağız"

Uzak mahalleleri ihmal etmediklerini söyleyerek orada da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Pekyatırmacı, "Selçuklu’da 5 yıl boyunca altyapıdan çevre düzenlemesine, kültür ve sanattan turizme, eğitimden spora, sağlıktan sosyal tesislere, sıfır atık faaliyetlerinden çevre temizleme faaliyetlerine, sosyal destek hizmetlerinden katılımcı belediyecilik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yapılan çalışmaları tek tek anlattı.

Altyapı ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem verdik, merkeze uzak mahallelerimizde yolları daha konforlu hale getirdik. Selçuklu için gönül belediyeciliği ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürerek, Selçuklu’yu daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.