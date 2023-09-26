Selin vurduğu MASKO’da yaralar sarılıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İstanbul’da 5 Eylül’de yaşanan sel felaketinin vurduğu ve büyük maddi hasar yaşanan MASKO Mobilya Kenti’nde yaralar sarılıyor. Selden etkilenen 13’üncü bloktaki 38 mobilya mağazasında hasar tespitleri tamamlandı.

Sel suları altında kalan mobilya mağazalarında maddi hasarın en az 500 milyon TL olduğu tahmin edilirken, yıkılan istinat duvarı ve çevre hasarlarıyla rakamın 800 milyon TL’yi bulduğu düşünülüyor. Aylık 1.5 milyar TL’lik iş hacminin döndüğü MASKO’da ticari hayatın sekteye uğramaması için destek adımları atılmaya başlandı.

MASKO yönetiminin de girişimleriyle zarar gören şirketlere Halkbank’tan düşük faizli kredi desteği sağlanırken, vergiler de ötelendi. Bölgedeki 38 mağazaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile de KOSGEB’den sıfır faizli, 36 ay vadeli kredi sağlanması için imzalar atıldı. Böylece mağaza başına 1 milyon TL bandında kredi desteği verilecek. MASKO Mobilya Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, sel felaketinden etkilenen 38 mağazada hasarın 500 milyon TL’yi geçtiğini belirtti.

İlk andan itibaren gerekli mercilerle iletişime geçerek bölgeye felaketin boyutlarını ortaya koyduklarını söyleyen Mutlu, sağlanan KOSGEB ve Halkbank destekleriyle zararın giderilmesine çalışıldığını belirtti. KOSGEB’den mağaza başına 1 milyon TL destek kredisi olacağını açıklayan Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve AFAD’dan da ilk andan itibaren destek sağlandığını aktardı.

Bölgede aylık 1.5 milyar TL’lik iş hacmi

MASKO bünyesinde 550 şirket 778 mağaza bulunduğunu açıklayan Mutlu, bölgenin aylık iş hacmini 1.5 milyar TL olarak belirtti. Sel nedeniyle iş hacminde bir miktar kayıp yaşandığını dile getiren Mutlu, “13 ve 14’üncü bloklar arasında kalan mağazalarımız hasar aldı. Geri kalan 19 blok çalışmalarını sürdürüyor.

Zarar gören firmalarımız için de mücbir sebep ilan edilip vergilerin ötelenmesini talep ettik, Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu cevap aldık” dedi. MASKO’nun İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer aldığını ve bölgede 35-40 bin dolayında işyeri bulunduğunu aktaran Mutlu, “Bölge esnafı yaralarını sarmaya, toparlanmaya başladı. Ama ‘yine aynı durum yaşanır mı?’ diye bir tedirginlik de var. Bölgenin ıslahının yeni baştan yapılması gerekiyor” diye konuştu.

MASKO’nun taşınması mümkün mü?

Mutlu, “MASKO başka bölgeye taşınır mı?” sorusuna ise, “Kısa ve orta vadede buradan taşınmak mümkün değil. Arazi fiyatları da çok yüksek. MASKO küçük ve basit bir proje değil” yanıtını verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları görüşmede Esenyurt’ta bir bölgenin 1.5 milyar TL bütçe ile ıslahına başlanacağı bilgisini edindiklerini kaydeden Mutlu, bölge esnafı için avantajlı bir proje olacaksa uzun vadede taşınma olabileceği sinyalini verdi. İBB’nin MASKO’nun ıslahının da gündeme alındığını belirten Mutlu, “Bölge ile ilgili gerekli tedbirleri hepimizin acil alması gerekiyor” dedi.

Reklam kampanyaları başlayacak

Felaketin tüm MASKO’da yaşanmış gibi tüketicilerin psikolojik olarak sel sonrası MASKO ziyaretlerini azalttığını ifade eden Mehmet Mutlu, “Zarar gören tek sokağımızı da toparlamaya çalışıyoruz. Sitenin hala açık olduğunu ve iş yaptığını müşterilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda reklam kampanyalarına başlayacağız. Hep beraber bu yaraları saracağız. Bölge eski, canlı günlerine dönecek, hep beraber ayağa kalkacağız” diye konuştu.